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  • У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні 16:45
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Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Сьогодні, 28 вересня, на вулиці Ударників у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – там горіла одноповерхова нежитлова будівля. Крім того, існувала загроза поширення вогню на поблизу розташовані споруди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:41.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували об 11:26 та ліквідували о 12:43.

Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)Українська

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