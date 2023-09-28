У Дніпрі на Ударників спалахнула масштабна пожежа: гасили 35 рятувальників (ФОТО, ВІДЕО)

Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

Сьогодні, 28 вересня, на вулиці Ударників у Дніпрі спалахнула масштабна пожежа – там горіла одноповерхова нежитлова будівля. Крім того, існувала загроза поширення вогню на поблизу розташовані споруди.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 10:41.

На місце оперативно прибули рятувальники. Займання локалізували об 11:26 та ліквідували о 12:43.

Загальна площа пожежі склала 400 кв. м.

На щастя, загиблих та травмованих немає.

До ліквідації пожежі залучили 35 чоловік особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Читайте також:

Українська

Автор: