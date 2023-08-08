На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года

Об этом сообщили в областной полиции.
7 августа в одном из поселков Днепропетровщины задержан мужчина, который два года назад убил человека.
Как выяснили правоохранители, преступление произошло в поселке Гавриловка Синельниковского района. Мужчина подобрав ключ, забрался в чужую хату и решил в ней пожить. Однако через несколько дней домой вернулись хозяева. Они не ожидали увидеть в своем доме неожиданного «гостя», который спал на кровати.
Между хозяином и вором разгорелся конфликт, во время которого «гость» ударил хозяина дома ножом, а затем скрылся в неизвестном направлении. Через несколько дней от полученных травм владелец дома скончался в больнице.
Понимая, что ему грозит тюрьма, мужчина стал скрываться от полиции.
Следователи Синельниковского управления полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. Как оказалось, подозреваемый уже был осужден за тяжкие преступления.
7 августа правоохранители задержали злоумышленника в одном из поселков Синельниковщины. Вору сообщили о подозрении. Следственные меры в отношении его продолжаются.
Читайте также:
Автор:
Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.
В Днепре и Каменском задержали еще десять человек, обманывавших латвийцев.
Ужасный инцидент произошел на улице Январской.
В четверг, 3 августа, на Сичеславской Набережной произошел ужасный инцидент…
Сегодня в мире отмечается Всемирный день кошек. Инициатором проведения такого дня в 2002 году стал Международный фонд Animal Welfare. Коты делают жизнь своих хозяев веселее и ярче. По статистике, домашние кошки есть у 80% из всех тех, кто содержит дома…
Все из-за болезни, которой болеет птица.
В Украину через Польшу завезли опасные авокадо.
В Днепре много старинных зданий хранят свою историю и легенды. Часть старинных домов находятся в полузапущенном состоянии, с верхних этажей падают части фасада, им требуется ремонт и реставрация.
Сегодня в Днепре многие жители остались без воды.
В Днепре и Каменском задержали еще десять человек, обманывавших латвийцев.
Вместе - к Победе!
Ужасный инцидент произошел на улице Январской.
В четверг, 3 августа, на Сичеславской Набережной произошел ужасный инцидент – 27-летний мужчина ограбил 16-летнего парня, угрожая ему пистолетом.
В Павлограде был обнаружен горшок II тысячелетия до нашей эры.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!