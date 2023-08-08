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  • На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года

На Днепропетровщине будут судить «гостя», который убил хозяина дома и скрывался от полиции два года

Сегодня 16:44
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В Днепропетровской области убийца два года скрывался от правосудия, но недавно его задержали.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить

Об этом сообщили в областной полиции.

7 августа в одном из поселков Днепропетровщины задержан мужчина, который два года назад убил человека.

Как выяснили правоохранители, преступление произошло в поселке Гавриловка Синельниковского района. Мужчина подобрав ключ, забрался в чужую хату и решил в ней пожить. Однако через несколько дней домой вернулись хозяева. Они не ожидали увидеть в своем доме неожиданного «гостя», который спал на кровати.

Между хозяином и вором разгорелся конфликт, во время которого «гость» ударил хозяина дома ножом, а затем скрылся в неизвестном направлении. Через несколько дней от полученных травм владелец дома скончался в больнице.

Понимая, что ему грозит тюрьма, мужчина стал скрываться от полиции.

Следователи Синельниковского управления полиции возбудили уголовное дело по факту умышленного убийства. Как оказалось, подозреваемый уже был осужден за тяжкие преступления.

7 августа правоохранители задержали злоумышленника в одном из поселков Синельниковщины. Вору сообщили о подозрении. Следственные меры в отношении его продолжаются.

Новости Днепра про На Днепропетровщине будут судить

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