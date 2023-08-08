На Дніпропетровщині судитимуть “гостя”, який вбив господаря хати та ховався від поліції два роки

На Дніпропетровщині вбивця два роки переховувався від правосуддя, але нещодавно його затримали.

Про це повідомили в обласній поліції.

7 серпня в одному із селищ Дніпропетровщини затримали чоловіка, який два роки тому вбив людину.

Як з’ясували правоохоронці, злочин стався в селищі Гаврилівка Синельниківського району. Чоловік підібравши ключ, забрався до чужої хати й вирішив в ній пожити. Проте через декілька днів додому повернулися господарі. Вони не очікували побачити у своєму помешканні несподіваного “гостя”, який спав на ліжку.

Між господарем та злодієм розгорівся конфлікт, під час якого “гість” вдарив хазяїна хати ножем, а потім втік у невідомому напрямку. Через декілька днів від отриманих травм власник помешкання помер у лікарні.

Розуміючи, що йому загрожує в’язниця, чоловік почав переховуватися від поліції.

Слідчі Синельниківського управління поліції відкрили кримінальну справу за фактом умисного убивства. Як виявилося, підозрюваний вже був засуджений за тяжкі злочини.

7 серпня правоохоронці затримали зловмисника в одному із селищ Синельниківщини. Злодію повідомили про підозру. Слідчі заходи відносно нього тривають.

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