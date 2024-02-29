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На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: что произошло

Сегодня 07:55
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Без паники - они производственные.

Новости Днепра про На Днепропетровщине анонсировали мощные взрывы: что произошло

Сегодня, 29 февраля, в Кривом Роге в 11:00 и 14:00 прогремят взрывы.

Но причин для паники нет — они производственные.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

Сегодня в 11:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере ЧАО «ИНГОК» (Ингулецкий район), а в 14:00 — в карьере «Северный» (Саксаганский, Центрально-Городской районы). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, — отметил Вилкул.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре также прогремит массовый взрыв.

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