У Дніпрі пролунає масовий вибух

Рибальський кар’єр знову буде випробовувати на міцність нерви жителів Самарського району Дніпра.
Як повідомили у Лівобережній міській адміністрації, 29 лютого 2024 року в період з 10.00 до 19.00 на території кар’єру Рибальський проведуть масові вибухи.
Усе контрольовано, тому зберігайте спокій.
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