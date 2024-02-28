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У Дніпрі пролунає масовий вибух

Сьогодні 17:50
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Бахкання з кар'єру можуть почути жителі Дніпра цього четверга.

Новости Днепра про У Дніпрі пролунає масовий вибух

Рибальський кар’єр знову буде випробовувати на міцність нерви жителів Самарського району Дніпра. 

Як повідомили у Лівобережній міській адміністрації, 29 лютого 2024 року в період з 10.00 до 19.00 на території кар’єру Рибальський проведуть масові вибухи.

Усе контрольовано, тому зберігайте спокій. 

Навіть якщо звук вибуху припаде на тривогу, скоріш за все причина гучних звуків – кар’єр. 
 

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