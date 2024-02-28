У Дніпрі пролунає масовий вибух

Бахкання з кар'єру можуть почути жителі Дніпра цього четверга.

Рибальський кар’єр знову буде випробовувати на міцність нерви жителів Самарського району Дніпра.

Як повідомили у Лівобережній міській адміністрації, 29 лютого 2024 року в період з 10.00 до 19.00 на території кар’єру Рибальський проведуть масові вибухи.

Усе контрольовано, тому зберігайте спокій.

Навіть якщо звук вибуху припаде на тривогу, скоріш за все причина гучних звуків – кар’єр.

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