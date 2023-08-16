«Минеры» не успокаиваются: в Днепре сообщили о взрывчатке в банках, военкоматах и аэропорту

За минувшие сутки в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о минировании.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
В письмах речь шла о минировании специализированной школы №144; здания СБУ, аэропорта, Военного городского суда Днепропетровского гарнизона и всех судов города; зданий горсовета, редакции СМИ и станций метро; а также детских садов, военкоматов, вокзалов, банков, школы, колледжей.
Правоохранители проверили все объекты, никаких взрывных предметов не нашли.
Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.
Отметим: если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!
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