«Минеры» не успокаиваются: в Днепре сообщили о взрывчатке в банках, военкоматах и аэропорту

И снова...

За минувшие сутки в правоохранительные органы поступило четыре сообщения о минировании.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

В письмах речь шла о минировании специализированной школы №144; здания СБУ, аэропорта, Военного городского суда Днепропетровского гарнизона и всех судов города; зданий горсовета, редакции СМИ и станций метро; а также детских садов, военкоматов, вокзалов, банков, школы, колледжей.

Правоохранители проверили все объекты, никаких взрывных предметов не нашли.

Информация о минировании, к счастью, не подтвердилась.

Отметим: если вы увидели подозрительный предмет, не трогайте его, а сразу звоните на линию “101” или “102”!

Читайте также:

Українська Русский

Автор: