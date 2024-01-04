«Месть» природы: вблизи Днепра на мужчину убило дерево, которое он пилил на дрова

Несчастный случай произошел в поселке близ Днепра.

46-летний мужчина пошел в лес и смертельно травмировался, когда пилил на дрова дерево. Об этом сообщает Інформатор..

Несчастный случай произошел в среду, 3 января. Местный житель решил пойти в лес, близ поселка Каменка Солонянского района, и напилить дров. С собой он взял бензопилу, которой собирался срубить дерево.

По предварительной информации, мужчина начал работать бензопилой, но дерево сломалось под тяжестью ранее нужного и упало на лесоруба.

Мужчина получил серьезную травму головы. К сожалению, лесоруб скончался. Его тело нашла сожительница, пришедшая на место происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области мужчина выжил после падения с 5 этажа. С многочисленными травмами его госпитализировали в больницу.

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