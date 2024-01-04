Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

Сьогодні 17:26
просмотров

У Нікополі на Дніпропетровщині чоловік вижив після падіння з 5-го поверху.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

Днями до Нікопольської станції ЕМД надійшов виклик про містянина, який травмувався. Як повідомила медик Марія Авдієнко, на одній із центральних вулиць Нікополя, чоловік середнього віку випав з вікна 5-го поверху та вижив. На місце негайно виїхала бригада “швидкої”.

Постраждалий самостійно дихав, але був без свідомості. У нього пошкодження голови, тулуба та кінцівок. Медики, які приїхали на виклик, знеболили пацієнта, іммобілізували його та розпочали інфузійну терапію. 

У важкому стані його за 26 хвилин ушпиталили до лікарні. 

Далі – госпіталізація в Нікопольську лікарню № 4, де пацієнт був переданий спеціалістам “вторинки”, – зазначила медик. 

Марія зазначила, що січень завжди насичений місяць в роботі екстреної медичної допомоги. У цей час зростає кількость дорожньо-транспортних пригод, гострих інфарктів та інсультів. А в умовах війни, це все відбувається на тлі вибухів БПЛА та артобстрілів, що почастішали.

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверхуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами
Новини Дніпра
Сьогодні 16:01
На Дніпропетровщині 200 га землі передали у приватні руки за підробленими документами

Прокуратура повернула державі землі сільськогосподарського призначення вартістю 40 млн грн.

У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар
Новини Дніпра
Сьогодні 14:48
У Кривому Розі чули серію вибухів: офіційний коментар

Не ігноруйте тривоги!

Міськрада Кам’янського планує витратити з місцевого бюджету 2 млн грн на послуги “з висвітлення діяльності”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:13
Міськрада Кам’янського планує витратити з місцевого бюджету 2 млн грн на послуги “з висвітлення діяльності”

Незважаючи на війну та складну економічну ситуацію, міська рада Кам'янського…

Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»
Новини Дніпра
Сьогодні 12:30
Уранці росіяни вдарили по Нікополю з артилерії, двоє чоловіків постраждали: один із них – «важкий»

Росіяни продовжують тероризувати Дніпропетровщину.

Наверх