У Дніпропетровській області чоловік вижив після падіння з 5-го поверху

У Нікополі на Дніпропетровщині чоловік вижив після падіння з 5-го поверху.

Днями до Нікопольської станції ЕМД надійшов виклик про містянина, який травмувався. Як повідомила медик Марія Авдієнко, на одній із центральних вулиць Нікополя, чоловік середнього віку випав з вікна 5-го поверху та вижив. На місце негайно виїхала бригада “швидкої”.

Постраждалий самостійно дихав, але був без свідомості. У нього пошкодження голови, тулуба та кінцівок. Медики, які приїхали на виклик, знеболили пацієнта, іммобілізували його та розпочали інфузійну терапію.

У важкому стані його за 26 хвилин ушпиталили до лікарні.

Далі – госпіталізація в Нікопольську лікарню № 4, де пацієнт був переданий спеціалістам “вторинки”, – зазначила медик.

Марія зазначила, що січень завжди насичений місяць в роботі екстреної медичної допомоги. У цей час зростає кількость дорожньо-транспортних пригод, гострих інфарктів та інсультів. А в умовах війни, це все відбувається на тлі вибухів БПЛА та артобстрілів, що почастішали.

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