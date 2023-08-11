Медовый Спас 2023: традиции, приметы и что нельзя делать

14 августа в Украине отмечают Первый или Медовый Спас. В этот день в церковь несут мед и мак, едят выпечку и не занимаются рукоделием. В старину по погоде на Спас люди предсказывали, каким будет следующий год.

В конце июля прошел Поместный Собор ПЦУ, где было принято решение о переходе церкви на новоюлианский календарь. Из-за этого многие даты церковных праздников будут смещены на 13 дней назад. Произойдет это уже с нового церковного года, который наступает 1 сентября. Поэтому в этом году Спас украинцы будут отмечать еще по «старому». Спас – это общее название трех больших церковных праздников, которые празднуются в августе. Так, есть Медовый Спас, Яблочный Спас и Ореховый спас. В этом году первый, Медовый Спас или Маковея, наступает 14 августа. Яблочный Спас будем отмечать 19 августа, а Ореховый – 29 августа.

История названия и происхождение праздника

Первый или Медовый Спас приурочен к началу Успенского поста и также в этот день по церковному календарю празднуется «День семи мучеников Маковеев», когда вспоминают братьев Макавеев, принявших мученическую смерть за веру. Также в народе этот день еще называют «Мокрый Спас». Согласно легенде, в старые времена в Константинополе была страшная эпидемия, победить которую удалось лишь, освятив водоемы с помощью частички креста на котором был распят Иисус. С тех пор день, в который произошло освещение воды стали праздновать на церковном уровне сначала в Константинополе, а позже и по всему миру.

Люди верили, что если в этот день окунуться в воду – то это не только придаст здоровья, но и поможет смыть грехи. Также было принято светить колодцы, купать скот. Но среди людей более распространено название все же «Медовый Спас». Считалось, что с этой даты можно собирать мед и мак и заготавливать их на зиму.

Что святить в церкви на Медовый Спас

В этот день принято освящать в церкви мак и мед. Считается, что так эти продукты приобретают целебное свойство. Также можно положить в корзинку пирожки с маком, медовые пряники, воду. А вот жирную пищу или алкоголь лучше оставить дома. Кроме еды в этот день можно осветить букеты из пшеницы, маковых головок, бархатцев, чабреца, аконита и других сезонных цветов. Считалось, что освященные букеты-маковейчики помогут процветанию домашнего хозяйства. Такой букет нужно хранить дома целый год, выкидывать его запрещено, можно только сжечь.

После посещения церкви по традиции вся семья должна собраться за праздничным столом и обязательно съесть пирожок с маком и ложку меда. Согласно поверьям, если загадать желание и съесть мед – оно обязательно сбудется.

Также на столе помимо меда и пирожков с маком должна быть выпечка из постного теста с орехами, изюмом, корицей и другими пряностями. А вот от блюд с мясом и рыбой лучше отказаться. В этот день начинается Успенский пост и праздничная еда на столе должна быть постной.

Что нельзя делать на Медовый Спас

Существует и ряд запретов – что нельзя делать на этот праздник. Так, постарайтесь не ссориться, не сплетничать, запрещено убирать в доме и стирать белье, работать в огороде и заниматься рукоделием. Не стоит устраивать громких застолий и отказывать в помощи нуждающимся.

Какие есть приметы на Медовый Спас

Если в этот день увидеть улетающих на юг ласточек и стрижей – к холодным ночам. Дождливый день обещает холодный следующий год, а жаркая погода сулит тепло. Если роза начинала опадать – значит лето подходит к концу и теплая погода вскоре смениться прохладой.

Люди верили, что если устроить в Медовый Спас шумное застолье – это напугает пчел и в будущем году урожая меда не будет. Увидеть в этот день дождь в давние времена считалось хорошей приметой – она обещала, что весь год не будет лесных пожаров. Также нужно было обязательно подать мед или деньги нищему у церкви – люди верили, что это поможет простить все грехи.

Считалось также, что если на следующий после Медового спаса день провести уборку в доме – то это поможет убрать в помещении всю негативную энергетику, которая скопилась за год. Маковей символизировал окончание лета и начало осени.

Крещение ребенка в этот день было добрым знаком. Считалось, что такой малыш вырастет сильным, здоровым и благословенным. А вот венчаться в этот день никогда не рекомендовалось.

Уже в следующем году Медовый спас украинцы будут праздновать 1 августа.

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