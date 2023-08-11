Медовий Спас 2023: традиції, прикмети та що не можна робити

14 серпня в Україні відзначають Перший чи Медовий Спас. Цього дня до церкви несуть мед та мак, їдять випічку та не займаються рукоділлям. У давнину за погодою на Спас люди пророкували, яким буде наступний рік.

Наприкінці липня пройшов Помісний Собор ПЦУ, де було ухвалено рішення про перехід церкви на новоюліанський календар. Через це багато дат церковних свят буде перенесено на 13 днів. Відбудеться це вже з нового церковного року, що настає 1 вересня. Тому цього року Спас українці відзначатимуть ще за «старим» календарем. Спас – це загальна назва трьох великих церковних свят, які святкуються у серпні. Так, є Медовий Спас, Яблучний Спас та Горіховий Спас. Цього року перший, Медовий Спас чи Маковея настає 14 серпня. Яблучний Спас відзначатимемо 19 серпня, а Горіховий – 29 серпня.

Історія назви та походження свята

Перший або Медовий Спас приурочений до початку Успенського посту і також у цей день за церковним календарем святкується «День семи мучеників Маковеїв», коли згадують братів Макавеїв, які прийняли мученицьку смерть за віру. Також у народі цей день ще називають «Мокрий Спас». Згідно з легендою, за старих часів у Константинополі була страшна епідемія, перемогти яку вдалося лише, освятивши водойми за допомогою частинки хреста, на якому був розіп’ятий Ісус. З того часу день, коли відбулося освячення води стали святкувати на церковному рівні спочатку в Константинополі, а пізніше і по всьому світу.

Люди вірили, що якщо у цей день поринути у воду – то це не лише надасть здоров’я, а й допоможе змити гріхи. Також було прийнято освячувати колодязі, купати худобу. Але серед людей більш поширена назва все ж таки «Медовий Спас». Вважалося, що з цієї дати можна збирати мед та мак і заготовляти їх на зиму.

Що святити у церкві на Медовий Спас

Цього дня прийнято освячувати у церкві мак та мед. Вважається, що таким чином ці продукти набувають цілющої властивості. Також можна покласти в кошик пиріжки з маком, медові пряники, воду. А от жирну їжу чи алкоголь краще залишити вдома. Окрім їжі у цей день можна освячувати букети з пшениці, макових головок, чорнобривців, чебрецю, аконіту та інших сезонних квітів. Вважалося, що освячені букети-маковійчики допоможуть процвітанню домашнього господарства. Такий букет потрібно зберігати вдома цілий рік, викидати його заборонено, можна тільки спалювати.

Після відвідин церкви за традицією вся родина має зібратися за святковим столом, серед усіх страв обов’язково потрібно з’їсти пиріжок з маком та ложку меду. Згідно з повір’ями, якщо загадати бажання та з’їсти мед – воно обов’язково здійсниться.

Також на столі крім меду та пиріжків з маком має бути випічка з пісного тіста з горіхами, родзинками, корицею та іншими прянощами. А ось від страв із м’ясом та рибою краще відмовитися. У цей день розпочинається Успенський піст та святкова їжа на столі має бути пісною.

Що не можна робити на Медовий Спас

Існує й низка заборон – що не можна робити на це свято. Так, постарайтеся не сваритися, не розпускати плітки, заборонено прибирати в будинку і прати білизну, працювати на городі і займатися рукоділлям. Не варто влаштовувати гучних застіль і відмовляти у допомозі нужденним.

Які є прикмети на Медовий Спас

Якщо у цей день побачити ластівок і стрижів, що відлітають на південь – до холодних ночей. Дощовий день обіцяє холодний наступний рік, а спекотна погода обіцяє тепло. Якщо троянда починала опадати – значить літо добігає кінця і тепла погода незабаром зміниться прохолодою.

Люди вірили, що якщо влаштувати в Медовий Спас гамірне застілля – це налякає бджіл і наступного року врожаю меду не буде. Також потрібно було обов’язково подати мед чи гроші жебраку біля церкви – люди вірили, що це допоможе пробачити усі гріхи.

Вважалося також, що якщо на наступний після Медового Спасу день провести прибирання у будинку – то це допоможе прибрати у приміщенні всю негативну енергетику, що накопичилася за рік. Маковей символізував закінчення літа та початок осені.

Хрещення дитини цього дня було добрим знаком. Вважалося, що таке маля виросте сильним, здоровим і благословенним. А ось вінчатися цього дня ніколи не рекомендувалося.

Вже наступного року Медовий Спас українці святкуватимуть 1 серпня.

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