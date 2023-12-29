Массированный удар по Днепру: 4 погибших, много пострадавших

Сейчас на местах работают все соответствующие службы. Информация еще уточняется.

К сожалению, 4 горожан погибли, еще почти полтора десятка человек пострадали.

К сожалению, есть «прилет» по торговому центру, там возник пожар.

Сегодня россияне еще раз подтвердили, что они – террористы.

Сколько стоят самые дешевые однокомнатные квартиры в Самарском районе Днепра Цены на жилье могут отличаться в каждом районе города. Купить квартиру в Самарском районе Днепра может быть немного дешевле, чем в Соборном, но на цену также влияет и состояние самого жилья, инфраструктура рядом, состояние дома и этаж, на котором находится… 3 просмотров