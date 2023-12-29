Массированный удар по Днепру: 4 погибших, много пострадавших

К сожалению, есть «прилет» по торговому центру, там возник пожар.
Также повреждены дома горожан и роддом.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
К сожалению, 4 горожан погибли, еще почти полтора десятка человек пострадали.
Сейчас на местах работают все соответствующие службы. Информация еще уточняется.
Нет прощения российским ублюдкам, – добавил Лысак.
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