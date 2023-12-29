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Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Сьогодні 09:48
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Сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

На жаль, є  «приліт» по торговельному центру, там виникла пожежа.

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Також пошкоджені будинки містян та пологовий будинок.

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, 4 містян загинули, ще майже півтора десятка людей постраждали.

Зараз на місцях працюють усі відповідні служби. Інформація ще уточнюється.

Немає прощення російським виродкам, – додав Лисак.

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Новости Днепра про Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалихУкраїнська

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