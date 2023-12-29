Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

На жаль, є «приліт» по торговельному центру, там виникла пожежа.
Також пошкоджені будинки містян та пологовий будинок.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
На жаль, 4 містян загинули, ще майже півтора десятка людей постраждали.
Зараз на місцях працюють усі відповідні служби. Інформація ще уточнюється.
Немає прощення російським виродкам, – додав Лисак.
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