Масований удар по Дніпру: 4 загиблих, багато постраждалих

Сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Дніпру.

На жаль, є «приліт» по торговельному центру, там виникла пожежа.

Також пошкоджені будинки містян та пологовий будинок.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

На жаль, 4 містян загинули, ще майже півтора десятка людей постраждали.

Зараз на місцях працюють усі відповідні служби. Інформація ще уточнюється.

Немає прощення російським виродкам, – додав Лисак.

Читайте також:

Українська

Автор: