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  • У Дніпрі внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок, – МОЗ

У Дніпрі внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок, – МОЗ

Сьогодні 09:30
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Сьогодні вранці росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні, зокрема і по Дніпру.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок, - МОЗ

На жаль, у нашому місті є прильоти, Філатов повідомляв, що є загиблі та постраждалі.

Також стало відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.

Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття, – йдеться у повідомленні.

На жаль, є влучання у лікарню в Харкові. Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Пацієнти та медперсонал не постраждали.

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Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок, - МОЗУкраїнська

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