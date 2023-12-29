У Дніпрі внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок, – МОЗ

На жаль, у нашому місті є прильоти, Філатов повідомляв, що є загиблі та постраждалі.
Також стало відомо, що внаслідок масованої ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено пологовий будинок.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я.
Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття, – йдеться у повідомленні.
На жаль, є влучання у лікарню в Харкові. Вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги. Пацієнти та медперсонал не постраждали.
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