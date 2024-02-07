Масштабная утечка газа из-за вандалов: на Днепропетровщине второй раз за неделю уродуют газопроводы

В Вольногорске Каменского района произошла масштабная утечка газа. Как информируют в телеграм-канале Днепропетровского филиала «Газсети», причиной чрезвычайной ситуации было механическое повреждение надземного газопровода вечером 7 февраля.
В компании утверждают, что повредили газопровод неизвестные вандалы. Без газа могли остаться более 10 тысяч домов и 22 коммунальных объекта.
После обнаружения утечки на место приехали бригада газовщиков. Через четыре часа мастеру, двум слесарям и руководителю участка удалось ликвидировать аварийную ситуацию. Для этого на месте повреждения установили временную заглушку.
Вместе с Верхнеднепровскими коллегами газовики в течение четырех часов смогли стабилизировать давление газа в системе и установить на газопровод временную инвентарную заглушку. Ремонтные работы продолжаются сегодня, говорится в сообщении.
В настоящее время продолжаются ремонтные работы.
Заметим, второй раз через неделю на Днепропетровщине возникают проблемы с газом из-за вандалов. Ранее неизвестные оставили без голубого топлива маленькую деревню. В Каменском Никопольском районе кто-то перекрыл задвижку на распределительном газопроводе. На место также вызвали правоохранителей, выясняющих обстоятельства инцидента.
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