«Маскирование от ТЦК»: в Днепре заметили удивительное транспортное средство (ВИДЕО)

В Днепре был замечен человек-"бойлер".

Удивительный перфоманс удалось снять на камеру.

На видео, опубликованном в сети, видно человека, который едет на велосипеде в костюме, сделанном из коробки из-под водонагревателя. В картоне прорезали глаза и рот, отверстия для рук. Похоже кто-то отчаянно пытался замаскироваться или решил повеселить прохожих своим видом.

В сети предположили, что велосипедист так прячется от ТЦК. Мы это не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.

Увидеть чудо-транспорт можно на видео ниже:

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре посреди аномально теплого ноября расцвели первоцветы.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: