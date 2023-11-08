«Маскирование от ТЦК»: в Днепре заметили удивительное транспортное средство (ВИДЕО)

Удивительный перфоманс удалось снять на камеру.
На видео, опубликованном в сети, видно человека, который едет на велосипеде в костюме, сделанном из коробки из-под водонагревателя. В картоне прорезали глаза и рот, отверстия для рук. Похоже кто-то отчаянно пытался замаскироваться или решил повеселить прохожих своим видом.
В сети предположили, что велосипедист так прячется от ТЦК. Мы это не можем ни подтвердить, ни опровергнуть.
Увидеть чудо-транспорт можно на видео ниже:
Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре посреди аномально теплого ноября расцвели первоцветы.
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