У Дніпрі посеред аномально теплого листопада розквітнули первоцвіти

У Дніпрі вдруге зацвіли первоцвіти.

Схоже на рік у нас тепер буде дві весни. Як повідомляють містяни, на проспекті Олександра Поля посеред листопада зацвіли первоцвіти.

Дорогою на роботу, первоцвіти, 07.11.2023, низ пр. Олександра Поля.. природа розгублена, та водночас стійка та прекрасна як і Україна, – зазначила користувачка Facebook Tatyana Latay.

Зазвичай кольорові первоцвіти радують нас на галявинах з кінця лютого, коли затяжна сіра зима вже набридла. Вони розпускаються ще до появи листків на деревах, проте цього року це сталося вдруге і ще до того, як дерева оголилися остаточно.

Аномально тепла осінь збила всі природні ритми, тож ми бачимо повторне цвітіння фруктових дерев, а тепер ще й рослин.

Зауважимо, що більшість первоцвітів занесені до Червоної книги і рвати їх заборонено.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у парку Глоби буйно квітнуть троянди посеред листопада та розквітла різнокольорова галявина.

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