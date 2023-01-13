Маленькие домики и узкие улочки: как выглядел не существующий сегодня район в Днепре (ФОТО)

Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.

Еще полвека назад центр Днепра был застроен небольшими и преимущественно одно-двухэтажными зданиями. Сейчас их место заняли новые ЖК и торговые центры. Журналисты dnepr.info решили вспомнить, как выглядел старинный район города Каменья.

Находился он неподалеку от Фестивального причала. На месте ветхих домов сейчас престижные высотки.

Свое название «Каменья» получила из-за гранитных валунов и скал, на которых она находилась. Первые дома появились в этом районе в 1830-х годах, когда город только начал развиваться. Тянулся район от парка Шевченко до улицы Литейной. Вся территория его была «изрезана» узкими улочками: Каменная, Грушевая, Колодезная, Лоцменская. Сейчас их уже не существует.

Дорога в этом районе почти везде была не асфальтированной, кое-где можно было увидеть выложенную брусчатку. Улицы были с крутыми спусками и подъемами. Дома выходили окнами прямо на реку, хотя удобства были не в каждом доме. Также многие для обогрева дома использовали печное отопление. Комнаты были очень маленькие, много зданий после Второй мировой войны превратились в коммунальные квартиры.

«Жить в таких домах – дело привычки. У нас не было сыро, как у других и туалет был в квартире. Холодная вода и ванна на веранде. Купаться ходили в баню, бассейн или ездили к бабушке на Красный Камень. Во дворе были в основном коммуналки», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Юлия Закревская.

Также в этом районе был и стадион «Динамо», долгое время считавшийся главной спортивной ареной Днепра. Его построили в 1933 году на месте бывшей дворянской усадьбы. Просуществовала спортивная арена на этом месте до конца 1960-х годов.

«Мой отец родился и жил на улице Колодезной. Это был двор с маленькими одноэтажными домами. Последний раз я там была в 1977 году. На стадионе в 1960-х годах проводили какой-то праздник, и я выступала в составе детского танцевального коллектива», — вспоминает в социальной сети Facebook жительница Днепра Ирина Микитась.

Интенсивная застройка района Каменья началась после появления набережной в Днепре и в начале нового тысячелетия.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав- Днепропетровск», блог Артема Костюка

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