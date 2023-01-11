Поминальные дни 2023: когда идти на кладбище и что нельзя делать

Родительская или поминальная суббота– это день особого поминовения своих родственников и всех христиан. В эти дни следует посетить могилы родителей или других родственников на кладбище или заказать панихиду по ним, а в церкви по субботам проводят специальные службы. Обычно даты, когда в Украине отмечают родительские субботы, переменные и зависят от дат основных церковных праздников. Журналисты dnepr.info узнали, когда в этом году в Украине будут отмечать родительские субботы.

Когда отмечают

Первая в этом году – 18 февраля. Это Вселенская или ее еще называют «Мясопусная поминальная суббота». Начинается за две недели до Великого поста.

11 марта наступает вторая родительская суббота Великого поста.

18 марта – третья родительская суббота Великого Поста.

25 марта – четвертая родительская суббота Великого поста.

В Великий Пост поминальные субботы установлены для того, чтобы за усопших родственников люди продолжали молиться. Во время поста невозможны обычные ежедневные поминовения усопших и проведение литургий каждый день, поэтому проводят такие субботы.

25 апреля отмечается Радоница или Проводы. Наступает поминальный день через неделю после Пасхи. В этот день нужно не грустить за умершим, а радоваться потому что они «получили» вечную жизнь. В субботу нужно посетить могилу покойного, а также побывать в церкови.

3 июня наступает Троицкая или Вселенская суббота перед праздником Пятидесятницы или Святой Троицы. Предшествует началу Апостольского поста. Во Вселенскую родительскую субботу проводят панихиды – в церквях молятся об отпущении грехов всем покойным и даровании им вечной жизни.

10 июня – родительская суббота перед постом Петра.

12 августа – родительская суббота перед Успенским постом.

7 октября – Покровская родительская суббота, идет она перед праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Сначала этот день был установлен в память о православных воинах, погибших за свою страну. Поэтому в этот день можно помолиться не только за умерших родных, но и всех погибших украинских военных.

В этот день не только посещают церковь и могилы родственников, но и готовят поминальный обед из кути и узвара. По традиции за столом оставляют пустые стулья по числу умерших близких.

4 ноября – Дмитровская поминальная суббота предшествует дню памяти святого Димитрия Солунского.

11 ноября – Кузьмина суббота.

18 ноября – Михайловская суббота. Обычно отмечается перед Днем памяти архистратига Михаила

25 ноября – родительская суббота перед Филипповским или Рождественским постом.

Что можно делать

В эти дни нужно посетить церковь или пойти на могилу к родным или умершим друзьям. В храм можно приносить поминальные записки, чтобы умерших вспомнили во время службы. Имена на записке нужно писать в родительном падеже. Также в церковь по желанию можно принести хлеб, крупы, растительное масло, муку, печенье, сахар, конфеты, соль. Все это нужно оставить на специальном поминальном столе. Нельзя нести алкоголь или мясо. Это продукты для поминовения, забирать их с собой домой запрещено. Помянуть родных можно и дома, а продукты или сладости раздать знакомым и соседям, чтобы они тоже вспомнили об умершем.

Что нельзя делать

В эти дни нельзя трудиться на огороде, заниматься тяжелой работой, говорить об умерших плохие словах или ругать их. Также нельзя пить алкоголь на кладбище, ссориться с кем-то, сплетничать, брать в руки карты, заниматься гаданием и мстить. В этот день нельзя отказывать людям в помощи.

Кроме того, не стоит громко отмечать праздники, танцевать или слушать музыку, громко смеяться, есть мясные продукты. Интересно, что нельзя и много плакать за усопшими и называть их умершими. Считается, что в эти дни у них сильная связь с живыми. Их можно только благодарить за все то хорошо, что они сделали во время жизни.

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