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Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

Сегодня 12:43
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На месте нынешней площади Героев Майдана раньше располагалась казацкая слобода Половица, но, когда началось строительство города она была снесена. На генеральном плане города площадь появилась в 1792 году, но реализовать задумку удалось только к 1817 году и то – не полностью. Площадь создать не удалось, вместо нее появился рынок с торговыми рядами. Долгое время в […]
Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

На месте нынешней площади Героев Майдана раньше располагалась казацкая слобода Половица, но, когда началось строительство города она была снесена. На генеральном плане города площадь появилась в 1792 году, но реализовать задумку удалось только к 1817 году и то – не полностью. Площадь создать не удалось, вместо нее появился рынок с торговыми рядами. Долгое время в центре города протекала река Половица, ее русло приходилось как раз на то место, где раньше стоял памятник Ленину. Сложно представить, что 200 лет назад на месте, где сейчас находится парковка, были перекинуты деревянные мостики через реку, а рядом стояли торговые ряды. Сегодня река Половица «закрыта» в коллекторе под землей.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

Троицкая церковь была частью тогдашнего Нижне-Троицкого рынка.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

Только в 1950-х годах храм от площади отделили зданием министерства черной металлургии.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

После Второй мировой войны на месте рынка решили сделать площадь, торговые лавки убрали и построили огромное здание, а в центре нового пространства поставили памятник.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

Обновленную территорию открыли в 1957 году.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

Первые два здания – это были корпуса проектного института построили в начале 1950-х годов.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

Центральный – ввели в эксплуатацию намного позднее, в начале 1960-х годов.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

В начале 1960-х на нынешней площади Героев Майдана устанавливали главную городскую елку, тут же были разные карусели и развлечения для детей.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

А летом на боковой части бульвара площади гуляли горожане, тут даже высаживали пальмы. Теперь место для прогулок на бульваре занято строительством метро.

Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фото

 

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск», блог Артема Костюка

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Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фотоУкраїнська Новости Днепра про Как раньше выглядела площадь Героев Майдана в Днепре: 10 малоизвестных фотоРусский

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