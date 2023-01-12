Як раніше виглядала площа Героїв Майдану у Дніпрі: 10 маловідомих фото

Центральна площа Дніпра на генеральному плані міста з'явилася понад 200 років тому. За весь час вона кілька разів змінювала свій вигляд. Такою, як ми її знаємо нині, площа Героїв Майдану сформувалася близько 70 років тому.

На місці нинішньої площі Героїв Майдану раніше розташовувалась козацька слобода Половиця, але коли почалося будівництво міста її було знесено. На генеральному плані Дніпра площа з’явилася в 1792 році, але реалізувати задум вдалося лише до 1817 року і то – не повністю. Площу створити не вдалося, замість неї з’явився ринок із торговими рядами. Довгий час у центрі міста протікала річка Половиця, її русло припадало саме на те місце, де раніше стояв пам’ятник Леніну. Важко уявити, що 200 років тому на місці, де зараз знаходиться парковка, було перекинуто дерев’яні містки через річку, а поряд проходили торгові ряди. Сьогодні річка Половиця «закрита» у колекторі під землею.

Троїцька церква була частиною тодішнього Нижньо-Троїцького ринку.

Лише у 1950-х роках храм від площі відділили будівлею міністерства чорної металургії.

Після Другої світової війни на місці ринку вирішили зробити площу, торгові крамниці прибрали та звели величезну будівлю, а в центрі нового простору поставили пам’ятник.

Оновлену територію відкрили 1957 року.

Перші дві будівлі – це були корпуси проектного інституту, збудували на початку 1950-х років.

Центральний корпус – ввели в експлуатацію набагато пізніше, на початку 1960-х років.

На початку 1960-х на нинішній площі Героїв Майдану встановлювали головну міську ялинку, тут були різні каруселі та розваги для дітей.

А влітку на бічній частині бульвару майдану гуляли містяни, тут навіть висаджували пальми. Наразі місце для прогулянок на бульварі зайнято під будівництво метро.

фото: група “Історія в фотографіях. Катеринослав-Днепропетровск”, блог Артема Костюка

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