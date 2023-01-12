Отключения не совпадают с графиком ДТЕК: как узнать, когда не будет света

В связи с похолоданием в Днепре действуют аварийные отключения света, поскольку выросло количество потребляемой энергии и область превышает свои лимиты. Но как только погода стабилизируется и станет теплее – регион вновь вернется к плановым графикам. Журналисты dnepr.info узнали, как разобраться в графике отключения света и что делать, если его отключили надолго.

В Днепре потребители электроэнергии поделены на три группы. В зависимости от необходимости отключают какую-то из них. Узнать, к какой группе принадлежит дом можно на сайте ДТЕК или на сайте Yasno. Для этого необходимо выбрать город, указать улицу и номер дома. Рядом с графиком вероятных отключений появится информация, к какой группе принадлежит дом по данному адресу. Также для этого можно воспользоваться чат-ботами ДТЕКа и Yasno.

Если номер дома найти невозможно или график не совпадает, то нужно сообщить об этом в ДТЕК. Сделать это можно в социальных сетях – написав сообщение, или позвонив по номеру горячей линии (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 або 0 800 301 497. Также можно оставить заявку прямо на сайте. Чаще всего причина может быть в том, что ваш дом либо часть дома принадлежат к другой группе и в графике это не отображено. Полную информацию по отключениям в компании предоставят после того, как узнают точный адрес и номер расчетного счета.

Указанные интервалы в графике отключений могут отличаться по времени на 40-60 минут. То есть свет могут выключить чуть позже или дать чуть раньше, либо наоборот, с задержкой.

Если же по графику дома свет должен быть, а его нет – возможно произошла авария. В таком случае нужно позвонить в ДТЕК и узнать причину.

При изучении графика отключений нужно быть внимательным. Свет всегда отключают на 4 часа. Последний час в графике нужно считать включительно. Например, если в графике отображено, что света не будет с 15:00 до 18:00 это значит, что в 18:00 его не дадут. Электроэнергия появится только в 19:00.

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