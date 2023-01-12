Китайский новый год: когда наступает в 2023 и что обещает

Жители Днепра в ближайшее время смогут отметить еще один новый год – китайский. В Поднебесной он считается «годом Судьбы» и обещает всем перемены. Чтобы повезло нужно надеть красное, попробовать китайские пельмени и убрать в квартире.

Символом года является Черный водяной кролик или кот. Неразбериха с тотемным животным возникла потому, что согласно легенде, когда император Китая «раздавал» животным года, то зверям нужно было пересечь реку. Крыса и кот не могли сделать это самостоятельно и залезли на быка. Но уже у финиша крыса столкнула кота с быка и тот упал в реку. Он все-таки в итоге сумел перебраться на другой берег, но пришел к финишу вместе с кроликом, поэтому они и делят год на двоих.

Когда приходит

Китайский новый год в 2023 наступит 21 февраля в 18:00 часов вечера, а закончится вечером 8 февраля 2024 года. По азиатскому календарю наступает 4720 год. Дата постоянно «плавающая» и считается не по календарю, а по луне. Новый год в Китае начинается, когда на небе второй раз появляется молодой месяц после дня зимнего солнцестояния. Он считается началом весны, когда пробуждается вся природа.

Кролик как тотем года в Китае особенно ценится. Как известно, есть четыре стихии: огонь, вода, земля и воздух. Год Черного водяного кролика в Поднебесной называют годом Судьбы и считают, что это время, когда происходят неожиданные перемены и важные события в жизни, ведь вода постоянно меняет свое направление, дает рост и развитие всему живому, а также уносит неблагоприятную энергию. Тем, кто родился в год Кролика – повезет вдвойне.

Встреча и празднование нового года в Китае длится две недели. В это время на улицах устраивают массовые гуляния, маскарады, торговые точки, дома, деревья, буквально все вокруг украшают китайскими фонариками и запускают фейерверки. Люди наряжаются в костюмы различных животных и мифических существ. В городах устраиваются необычные костюмированные представления по сюжету давних легенд.

Согласно старинной легенде, в Китае было мифическое морское чудовище по имени Чунь-Нянь, что в переводе означает «год». Раз в год оно выходило на сушу и съедало все запасы продовольствия у местных жителей. Люди так его боялись, что в этот день уходили из дома. Но однажды в поселенье забрел мудрец и узнав о беде местных жителей сказал, что Чунь-Няня можно напугать красным цветом и громким шумом. Люди послушалисьего совета, чудовище испугалось и ушло обратно в воду не причинив никакого вреда. Согласно другой версии Чунь-Няня напугал маленький мальчик, который не успел спрятаться и увидев чудовище стал громко плакать и при этом был одет в красный халат. С тех пор считается, что шум и красный цвет способны отпугнуть все плохое, что может подстерегать человека в новом году. Поэтому новый год в Китае празднуют очень шумно и обязательно носят красную одежду.

Как встречать

Поэтому, если хотите задобрить хозяина нового года и отпугнуть все плохое – нужно в этот день надеть одежду красного цвета и скушать традиционное китайское блюдо – цзяоцзы или вонтоны, то есть пельмени, а также убрать в доме. Китайцы верят, что убрав все плохое и лишнее тем самым освобождается место для нового и хорошего. Специалисты по фен-шуй также рекомендуют, чтобы в одежде на протяжении года преобладали розовые, красные, фиолетовые и синие цвета, а вот белого, темно-желтого и коричневого следует избегать. Счастливыми цифрами станут 3,4,6, а 1,7 и 8 – наоборот, удачи не принесут, так что, если доверяете китайским приметам – лучше в эти числа не совершать важных дел.

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