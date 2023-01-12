Китайський новий рік: коли настає у 2023 і що обіцяє

Жителі Дніпра найближчим часом матимуть змогу відзначити ще один новий рік – китайський. Він обіцяє зміни в житті ита зветься "роком Долі". Аби пощастило в новому році потрібно носити червоне, істи пельмені та прибрати у квартирі.

Символом року є Чорний водяний кролик чи кіт. Плутанина з тотемною твариною виникла тому що за легендою, коли імператор Китаю «роздавав» тваринам роки і звірам треба було перетнути річку, пацюк і кіт не могли зробити це самостійно тож залізли на бика. Але вже біля фінішу щур зіштовхнув кота з бика і той упав у річку. Він таки зрештою зумів перебратися на інший берег, але прийшов до фінішу разом із кроликом, тому вони і ділять рік на двох.

Коли настає

Китайський новий рік 2023 року настане 21 лютого о 18:00 годині вечора, а закінчиться ввечері 8 лютого 2024 року. За азіатським календарем настає 4720 рік. Дата постійно «плаваюча» і вираховується не за календарем, а за місяцем. Новий рік у Китаї починається, коли на небі вдруге з’являється молодий місяць після зимового сонцестояння. Ця дата вважається початком весни, коли прокидається вся природа.

Кролик як тотем року у Китаї особливо цінується. Як відомо, є чотири стихії: вогонь, вода, земля та повітря. Рік Чорного водяного кролика в Піднебесній називають роком Долі та вважають, що це час, коли відбуваються несподівані зміни та важливі події у житті, адже вода постійно змінює свій напрямок, дає ріст та розвиток усьому живому, а також забирає «погану» енергію. Тим, хто народився у рік Кролика – пощастить вдвічі більше, ніж іншим.

Зустріч та святкування нового року у Китаї триває два тижні. У цей час на вулицях влаштовують масові гуляння, маскаради, торгові точки, будинки, дерева, буквально все навколо прикрашають китайськими ліхтариками та запускають феєрверки. Люди вбираються в костюми різних тварин та міфічних істот. У містах влаштовуються незвичайні костюмовані вистави за сюжетом давніх легенд.

Згідно з старовинною легендою, в Китаї було міфічне морське чудовисько на ім’я Чунь-Нянь, що означає «рік». Щорічно воно виходило на сушу і з’їдало всі запаси продовольства у місцевих жителів. Люди так його боялися, що цього дня йшли з дому. Але одного разу в поселенні заблукав мудрець і дізнавшись про біду місцевих жителів сказав, що Чунь-Няня можна налякати червоним кольором і шумом. Люди так і зробили, чудовисько злякалося і пішло назад у воду, не завдавши жодної шкоди. За іншою версією Чунь-Няня налякав маленький хлопчик, який не встиг сховатися і побачивши чудовисько почав голосно плакати і при цьому був одягнений у червоний халат. З того часу вважається, що шум і червоний колір здатні відлякати все погане, що може чатувати на людину в новому році. Тож новий рік у Китаї святкують дуже галасливо і обов’язково носять червоний одяг.

Як зустрічати

Тому, якщо хочете задобрити господаря нового року і відлякати все погане – потрібно цього дня одягнути одяг червоного кольору та з’їсти традиційну китайську страву – цзяоцзи чи вонтони, тобто пельмені, а також прибрати в будинку. Китайці вірять, що якщо прибрати все погане і зайве, тим самим можна звільнити місце для нового і хорошого. Фахівці з фен-шуй також рекомендують, щоб у одязі протягом року переважали рожеві, червоні, фіолетові та сині кольори, а ось білого, темно-жовтого та коричневого слід уникати. Щасливими цифрами стануть 3,4,6, а 1,7 і 8 – навпаки, удачі не принесуть, тож якщо довіряєте китайським прикметам – краще в ці числа не робити важливих справ.

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