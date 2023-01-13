Маленькі будиночки та вузькі вулиці: як виглядав не існуючий нині район у Дніпрі (ФОТО)

Ще півстоліття тому центр Дніпра був забудований невеликими та переважно одно-двоповерховими будинками. Нині їхнє місце посіли нові ЖК та торгові центри. Журналісти dnepr.info вирішили згадати, як виглядав старовинний район міста Каменья.

Знаходився він неподалік Фестивального причалу. На місці старих будинків зараз престижні висотки.

Свою назву «Каменья» отримав через гранітні валуни та скелі, на яких вона знаходилася. Перші будинки з’явилися в цьому районі в 1830-х роках, коли місто тільки-но почало розвиватися. Тягнувся район від парку Шевченка до вулиці Ливарної. Уся територія його була «порізана» вузькими вуличками: Кам’яна, Грушова, Колодязна, Лоцменська. Нині їх уже не існує. Дорога в цьому районі майже всюди була не асфальтованою, подекуди можна було побачити викладену бруківку.

Вулиці були з крутими спусками та підйомами. Дома виходили вікнами прямо на річку. Зручності були не в кожному будинку. Багато хто для обігріву будинку використовував пічне опалення. Кімнати були дуже маленькі, багато будівель після Другої світової війни перетворилися на комунальні квартири.

«Жити у таких будинках – справа звички. У нас не було сиро, як у інших, і туалет був у квартирі. Холодна вода та ванна на веранді. Купатися ходили до лазні, басейну чи їздили до бабусі на Червоний Камінь. У дворі були переважно комуналки», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Юлія Закревська.

Також у цьому районі був і стадіон «Динамо», який довгий час вважався головною спортивною ареною Дніпра. Його збудували 1933 року на місці колишньої дворянської садиби. Існувала спортивна арена на цьому місці до кінця 1960-х років.

«Мій батько народився і жив на вулиці Колодязній. Це був двір із маленькими одноповерховими будинками. Востаннє я там була 1977 року. На стадіоні у 1960-х роках проводили якесь свято, і я виступала у складі дитячого танцювального колективу», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Микитась.

Інтенсивна забудова району Каменьї почалася після появи набережної у Дніпрі та на початку нового тисячоліття.

фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка

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