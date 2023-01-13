Маленькі будиночки та вузькі вулиці: як виглядав не існуючий нині район у Дніпрі (ФОТО)

Знаходився він неподалік Фестивального причалу. На місці старих будинків зараз престижні висотки.
Свою назву «Каменья» отримав через гранітні валуни та скелі, на яких вона знаходилася. Перші будинки з’явилися в цьому районі в 1830-х роках, коли місто тільки-но почало розвиватися. Тягнувся район від парку Шевченка до вулиці Ливарної. Уся територія його була «порізана» вузькими вуличками: Кам’яна, Грушова, Колодязна, Лоцменська. Нині їх уже не існує. Дорога в цьому районі майже всюди була не асфальтованою, подекуди можна було побачити викладену бруківку.
Вулиці були з крутими спусками та підйомами. Дома виходили вікнами прямо на річку. Зручності були не в кожному будинку. Багато хто для обігріву будинку використовував пічне опалення. Кімнати були дуже маленькі, багато будівель після Другої світової війни перетворилися на комунальні квартири.
«Жити у таких будинках – справа звички. У нас не було сиро, як у інших, і туалет був у квартирі. Холодна вода та ванна на веранді. Купатися ходили до лазні, басейну чи їздили до бабусі на Червоний Камінь. У дворі були переважно комуналки», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Юлія Закревська.
Також у цьому районі був і стадіон «Динамо», який довгий час вважався головною спортивною ареною Дніпра. Його збудували 1933 року на місці колишньої дворянської садиби. Існувала спортивна арена на цьому місці до кінця 1960-х років.
«Мій батько народився і жив на вулиці Колодязній. Це був двір із маленькими одноповерховими будинками. Востаннє я там була 1977 року. На стадіоні у 1960-х роках проводили якесь свято, і я виступала у складі дитячого танцювального колективу», – згадує у соціальній мережі Facebook мешканка Дніпра Ірина Микитась.
Інтенсивна забудова району Каменьї почалася після появи набережної у Дніпрі та на початку нового тисячоліття.
фото: група «Історія у фотографіях. Катеринослав-Дніпропетровськ», блог Артема Костюка
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