Відключення не співпадають з графіком ДТЕК: як дізнатись коли не буде світла

У зв'язку з похолоданням у Дніпрі діють аварійні відключення світла, оскільки зросла кількість споживаної енергії та область перевищує свої ліміти. Але як тільки погода стабілізується та стане теплішою – регіон знову повернеться до планових графіків. Журналісти dnepr.info дізналися, як розібратися у графіку відключення світла та що робити, якщо його відключили надовго.

У Дніпрі споживачі електроенергії поділені на три групи. Залежно від необхідності відключають якусь із них. Дізнатися, до якої групи належить будинок, можна на сайті ДТЕК або на сайті Yasno. Для цього необхідно обрати місто, вказати вулицю та номер будинку. Поряд із графіком можливих відключень з’явиться інформація, до якої групи належить будинок за цією адресою. Або для цього можна скористись чат-ботами –ДТЕКу та Yasno.

Якщо номер будинку знайти неможливо або графік не збігається, потрібно повідомити про це ДТЕК. Зробити це можна у соціальних мережах – написавши повідомлення, або зателефонувавши за номером гарячої лінії. (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00 або 0 800 301 497. Також можна залишити заявку на сайті компанії.

Найчастіше причина може бути в тому, що ваш будинок або частина будинку належать до іншої групи та у графіку це не відображено. Повну інформацію щодо відключень у компанії нададуть після того, як дізнаються точну адресу та номер розрахункового рахунку.

Вказані інтервали у графіку відключень можуть відрізнятися за часом на 40-60 хвилин. Тобто світло можуть вимкнути трохи пізніше або дати трохи раніше або навпаки із затримкою.

Якщо ж за графіком будинку світло має бути, а його немає – можливо, сталася аварія. У такому разі потрібно зателефонувати до ДТЕК та дізнатися причину.

При вивченні графіка відключень слід бути уважним. Світло завжди вимикають на 4 години. Останню годину в графіці слід рахувати включно. Наприклад, якщо у графіку відображено, що світла не буде з 15:00 до 18:00, це означає, що о 18:00 його не дадуть. Електроенергія з’явиться лише о 19:00.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: