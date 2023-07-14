Мальчиков больше: в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

Несмотря на постоянные обстрелы и смуту, которую принес на нашу землю российский оккупант, украинцы продолжают жить, работать, создавать семьи и рожать детей.
Так, в Днепре зафиксировали новый рекорд июля по рождаемости.
За вчерашние сутки в городе на свет появилось 32 младенца: 10 девочек и 22 мальчика.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Отмечается, что четырех детей родили женщины-переселенки.
Поздравляем мам и их детей, желаем здоровья и мира!
Напомним, ранее мы писали, какими необычными именами называли детей на Днепропетровщине.
Читайте также:
Автор:
В сети опубликовали видео, на котором около 5 человек в…
Днепровская спортсменка одержала историческую победу на главном мировом турнире по…
Родители новорожденных детей в Днепропетровске удивляют креативом.
Будьте внимательны!
В ночь на 14 июля область массово атаковали беспилотниками и артиллерией.
Верховная Рада поддержала перенос трех государственных праздников.
В сети опубликовали видео, на котором около 5 человек в военной форме в парковой зоне на ж/м Красный Камень преследуют мужчину.
Некоторые территории Крыма после деоккупации полуострова могут использоваться для выращивания медицинского каннабиса.
Днепровская спортсменка одержала историческую победу на главном мировом турнире по теннису.
Водителя заблокировало в поврежденном авто.
Родители новорожденных детей в Днепропетровске удивляют креативом.
Без паники!
Будьте внимательны!
Важная информация!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!