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Мальчиков больше: в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

Сегодня 13:15
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Жизнь победит!

Новости Днепра про Мальчиков больше: в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемости

Несмотря на постоянные обстрелы и смуту, которую принес на нашу землю российский оккупант, украинцы продолжают жить, работать, создавать семьи и рожать детей.

Так, в Днепре зафиксировали новый рекорд июля по рождаемости.

За вчерашние сутки в городе на свет появилось 32 младенца: 10 девочек и 22 мальчика.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Отмечается, что четырех детей родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам и их детей, желаем здоровья и мира!

Напомним, ранее мы писали, какими необычными именами называли детей на Днепропетровщине.

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Новости Днепра про Мальчиков больше: в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемостиУкраїнська Новости Днепра про Мальчиков больше: в Днепре зафиксировали новый рекорд по рождаемостиРусский

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