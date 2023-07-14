Хлопчиків більше: у Дніпрі зафіксували новий рекорд з народжуваності

Життя переможе!

Незважаючи на постійні обстріли та смуту, яку приніс на нашу землю російський окупант, українці продовжують жити, працювати, створювати сім’ї та народжувати дітей.

Так, у Дніпрі зафіксували новий рекорд липня з народжуваності.

За вчорашню добу у місті на світ з’явилося 32 немовляти: 10 дівчаток та 22 хлопчики.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що чотирьох діток народили жінки-переселенки.

Вітаємо матусь та їхніх дітей, бажаємо здоров’я та миру!

Нагадаємо, раніше ми писали, якими незвичайними іменами називали дітей на Дніпропетровщині.

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