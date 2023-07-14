Сержик, Ирада и Джавелина: какими необычными именами называли детей на Днепропетровщине

Об этом сообщили на сайте Южного межрегионального управления Министерства юстиции.
В управлении юстиции собрали самые необычные имена, которыми называли маленьких украинцев.
Для мальчиков выбирали такие редкие имена: Амихрон, Василий, Джозеф, Десмонд, Левко, Лукас, Маркиан, Марс, Сержик, Тихон-Леон, Радомир, Рагнар, Орест, Олесь, Орион, Светозар.
Девочек называли так: Арнела, Аюна, Айсель, Аврора, Агата, Ева-Мелания, Ирада, Иллария, Джавелина, Католея, Квитослава, Лукерия, Ляля, Мальвина, Неля, Персида.
В то же время, самыми популярными именами стали Виктория и Мирослава.
Среди наиболее распространенных имен для мальчиков выбирали Артем, Богдан, Владислав, Давид, Даниил, Лев, Марк, Матвей, Максим, Михаил, Николай, Александр, Тимур, Тимофей, Ярослав.
А вот девочек часто называли так: Анастасия, Анна, Алиса, Валерия, Виктория, Дарья (Дарья), Ева, Елизавета, Эмилия, Мария, Милана, Мирослава, Полина, София, Соломия.
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