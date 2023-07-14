В Днепре «вручали повестку» со стрельбой: что говорят в полиции

В сети опубликовали видео, на котором около 5 человек в военной форме в парковой зоне на ж/м Красный Камень преследуют мужчину.

Они требовали у него «лечь на землю» и кричали «стреляй по ногам». Также на видео можно услышать «а чего вы за мной бегали» и «вызывайте полицию».

Несколько человек в форме окружили мужчину, словно не давая ему уйти. Один из них поднял руку вверх, после чего раздался звук выстрела. Далее, по словам свидетелей, люди в форме стали избивать мужчину.

Автор видео считает, что так сотрудники военкомата пытались вручить повестку.

Что это было на самом деле – пока неизвестно. Официально это событие прокомментировали только в полиции.

Как отметила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, материал по данному факту зарегистрировали, проводят проверку и устанавливают участников происшествия.

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