В Днепре «вручали повестку» со стрельбой: что говорят в полиции

Они требовали у него «лечь на землю» и кричали «стреляй по ногам». Также на видео можно услышать «а чего вы за мной бегали» и «вызывайте полицию».
Несколько человек в форме окружили мужчину, словно не давая ему уйти. Один из них поднял руку вверх, после чего раздался звук выстрела. Далее, по словам свидетелей, люди в форме стали избивать мужчину.
Автор видео считает, что так сотрудники военкомата пытались вручить повестку.
Что это было на самом деле – пока неизвестно. Официально это событие прокомментировали только в полиции.
Как отметила пресс-секретарь Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская, материал по данному факту зарегистрировали, проводят проверку и устанавливают участников происшествия.
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