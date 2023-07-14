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После деоккупации в Крыму планируют засеять поля медицинским каннабисом

Сегодня 11:40
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Некоторые территории Крыма после деоккупации полуострова могут использоваться для выращивания медицинского каннабиса.

Новости Днепра про После деоккупации в Крыму планируют засеять поля медицинским каннабисом

О таких планах рассказала в Facebook постоянная представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.

По словам чиновника, после деоккупации Крыма некоторые территории могут засеять медицинским каннабисом. Такое решение было принято при разработке Стратегии экономического восстановления Крыма, над которой в прошлом году работали на саммите Крымской платформы.

Это один из пунктов стратегии, разработкой которой занимались представители Киевской школы экономики, Министерства развития общин, территории и инфраструктуры, а также Центра оборонных стратегий.

Выращивание медицинского каннабиса в отдельных регионах Крыма (после его легализации в Украине). Также содействие производству медицинских средств на основе каннабиса и экспорта его в другие страны, где это вещество легализовано». Многие крутые идеи вошли в итоговый документ, и именно эта идея еще год назад была отражена в документе», — отметила Ташева.

Напомним, на днях Верховная Рада проголосовала в первом чтении законопроект о легалайзе медицинского каннабиса. В частности, в документе указано, что законом будет разрешено его выращивание на территории Украины.

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