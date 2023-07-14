Рада официально изменила даты некоторых государственных праздников, но есть нюанс

14 июля Верховная Рада проголосовала за перенос трех государственных праздников. Речь идет о Рождестве, Дне Украинской Государственности и Дне защитников и защитниц.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, таким образом, в Украине отказываются от российского наследия. Ранее ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь, поэтому такие церковные праздники как Рождество или Покрова теперь будут праздновать в другие даты.
Согласно решению Верховной рады теперь:
Однако, как отметили в Раде, эти нововведения начнут действовать только с 1 сентября. День Украинской Государственности еще отпразднуют 28 июля.
Заметим, что ранее президент предложил перенести некоторые государственные праздники на новые даты. В частности, оставить один выходной на Рождество. Так что 7 января теперь рабочий день.
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