Рада официально изменила даты некоторых государственных праздников, но есть нюанс

Верховная Рада поддержала перенос трех государственных праздников.

14 июля Верховная Рада проголосовала за перенос трех государственных праздников. Речь идет о Рождестве, Дне Украинской Государственности и Дне защитников и защитниц.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, таким образом, в Украине отказываются от российского наследия. Ранее ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь, поэтому такие церковные праздники как Рождество или Покрова теперь будут праздновать в другие даты.

Новые даты праздников

Согласно решению Верховной рады теперь:

25 декабря это Рождество Христово вместо 7 января;

15 июля – День Украинской Государственности – вместо 28 июля. В этот день чтят память величественного монарха святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;

1 октября – День защитников и защитниц Украины – вместо 14 октября. Связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако, как отметили в Раде, эти нововведения начнут действовать только с 1 сентября. День Украинской Государственности еще отпразднуют 28 июля.

Заметим, что ранее президент предложил перенести некоторые государственные праздники на новые даты. В частности, оставить один выходной на Рождество. Так что 7 января теперь рабочий день.

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