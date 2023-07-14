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Рада официально изменила даты некоторых государственных праздников, но есть нюанс

Сегодня 12:36
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Верховная Рада поддержала перенос трех государственных праздников.

Новости Днепра про Рада официально изменила даты некоторых государственных праздников, но есть нюанс

14 июля Верховная Рада проголосовала за перенос трех государственных праздников. Речь идет о Рождестве, Дне Украинской Государственности и Дне защитников и защитниц.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, таким образом, в Украине отказываются от российского наследия. Ранее ПЦУ объявила о переходе на новоюлианский календарь, поэтому такие церковные праздники как Рождество или Покрова теперь будут праздновать в другие даты.

Новые даты праздников

Согласно решению Верховной рады теперь:

  • 25 декабря это Рождество Христово вместо 7 января;
  • 15 июля – День Украинской Государственности – вместо 28 июля. В этот день чтят память величественного монарха святого равноапостольного князя Киевского Владимира Великого;
  • 1 октября – День защитников и защитниц Украины – вместо 14 октября. Связано с украинскими военными традициями в честь Дня Покрова Пресвятой Богородицы.

Однако, как отметили в Раде, эти нововведения начнут действовать только с 1 сентября. День Украинской Государственности еще отпразднуют 28 июля.

Заметим, что ранее президент предложил перенести некоторые государственные праздники на новые даты. В частности, оставить один выходной на Рождество. Так что 7 января теперь рабочий день.

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