Ливень несется на Днепр и область: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

По крайней мере, такие прогнозы дают синоптики и синоптические сайты.
По информации Укргидрометцентра, 3 ноября с 14:00 и с сохранением до конца суток, в Днепропетровской области пройдут обильные дожди.
В субботу, 4 ноября, осадков не будет. Снова будет лить с неба в понедельник.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда к Днепру вернется бабье лето и какие бурные метеотанцы ждут горожан в начале ноября.
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