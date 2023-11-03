Ливень несется на Днепр и область: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

В Днепре ожидается сильный дождь.

По крайней мере, такие прогнозы дают синоптики и синоптические сайты.

По информации Укргидрометцентра, 3 ноября с 14:00 и с сохранением до конца суток, в Днепропетровской области пройдут обильные дожди.

В субботу, 4 ноября, осадков не будет. Снова будет лить с неба в понедельник.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда к Днепру вернется бабье лето и какие бурные метеотанцы ждут горожан в начале ноября.

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