Наразі на територію Дніпропетровщини завітали грозові дощі та зливи, які затопили частину Кривого Рогу. Днями у Дніпрі та області значно похолодає. Замість осінньої спеки будуть звичні для цієї пори року +9 ..+12 градусів тепла. Проте вже цими вихідними бабине літо повернеться до нашого міста.
У неділю, 5 листопада, можна сміливо планувати пікніки на природі, адже температура повітря прогріється до +20 градусів тепла. Таку погоду слід очікувати в першу декаду листопада. Потім почнеться поступове похолодання та навіть перші справжні морози.
Тож насолоджуємося затяжним осіннім літом поки можемо.
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