Злива несеться на Дніпро та область: синоптики попередили про різке погіршення погоди

У Дніпрі сильно дощитиме.

Принаймні такі прогнози дають синоптики та синоптичні сайти.

За інформацією Укргідрометцентру, 3 листопада з 14:00 та зі збереженням до кінця доби, на Дніпропетровщині пройдуть рясні дощі.

У суботу, 4 листопада, опадів не буде. Знову литиме з неба у понеділок.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли до Дніпра повернеться бабине літо та які бурхливі метеотанці чекають на містян на початку листопада.

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