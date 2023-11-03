Злива несеться на Дніпро та область: синоптики попередили про різке погіршення погоди

Принаймні такі прогнози дають синоптики та синоптичні сайти.
За інформацією Укргідрометцентру, 3 листопада з 14:00 та зі збереженням до кінця доби, на Дніпропетровщині пройдуть рясні дощі.
У суботу, 4 листопада, опадів не буде. Знову литиме з неба у понеділок.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли до Дніпра повернеться бабине літо та які бурхливі метеотанці чекають на містян на початку листопада.
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