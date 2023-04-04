Лежала на полу в закрытой квартире: в Покрове спасатели помогли пожилой женщине

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Вчера, 3 апреля, в 17:01 на линию «101» сообщили, что на улице Бориса Мозолевского в Покрове за закрытыми дверями квартиры женщина отчаянно зовет на помощь.

Об этом пишет пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

Прибыв по адресу, в присутствии правоохранителей специалисты ГСЧС открыли входную дверь.

Внутри квартиры на полу спасатели обнаружили пожилую женщину, которая нуждалась в медицинской помощи.

К работам привлекли 5 человек личного состава и 1 единицу пожарно-спасательной техники.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в канализационный колодец упала собака: ее доставали спасатели.

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