У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

У понеділок, 3 квітня, о 19:10 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Заозерній у відкритий каналізаційний колодязь впав собака.

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили чотирилапу у колодязі, заваленому сміттям та сухим гіллям.

Використовуючи драбину та мотузку, співробітники ДСНС визволили собаку з пастки.

Зараз з хвостиком все добре!

До порятунку тварини залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю техніки.

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