У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце події, рятувальники виявили чотирилапу у колодязі, заваленому сміттям та сухим гіллям.
Використовуючи драбину та мотузку, співробітники ДСНС визволили собаку з пастки.
Зараз з хвостиком все добре!
До порятунку тварини залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю техніки.
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