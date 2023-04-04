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  • У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

Сьогодні 10:04
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У понеділок, 3 квітня, о 19:10 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Заозерній у відкритий каналізаційний колодязь впав собака.

Новости Днепра про У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

Про це пише пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце події, рятувальники виявили чотирилапу у колодязі, заваленому сміттям та сухим гіллям.

Використовуючи драбину та мотузку, співробітники ДСНС визволили собаку з пастки.

Новости Днепра про У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальники

Зараз з хвостиком все добре!

До порятунку тварини залучили 4 чоловіки особового складу та 1 одиницю техніки.

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Новости Днепра про У Дніпрі в каналізаційний колодязь впав собака: його діставали рятувальникиУкраїнська

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