Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии

В Днепре из-за возможной аварии на Кайдакской насосно-фильтровальной станции в нескольких районах города снова не будет воды.

Как сообщили в КП Днепроводоканал, на Кайдакской насосно-фильтровальной станции снова авария. Если у вас не было воды в воскресенье, ситуация может повториться.

Сейчас снизили давление на ряде улиц, но через несколько часов начнутся затяжные ремонтные работы, поэтому стоит сделать запасы, потому что, скорее всего, воду выключат.

По состоянию на 09:30, вновь сложилась аварийная ситуация на Кайдакской насосно-фильтровальной станции, которая может привести к остановке станции в целом.

В связи с чем будет снижено давление или частично будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:

Правобережная часть города в пределах улиц:

Набережная Заводская,

ж/м Красный Камень,

ж/м Покровский,

ж/м Парус-1, 2,

Сичеславская Набережная,

Набережная Победы,

ж/м Западный;

Левобережная часть города в пределах улиц:

проспект Слобожанский,

ж/м Солнечный;

Будут остановлены следующие ПНС (повышающие насосные станции): ПНС-34 пр. Богдана Хмельницкого и ПНС-35 пр. Петра Калнышевского, которые осуществляют повышение давления на адреса:

просп. Слобожанский, дом. 40-90;

ул. Богдана Хмельницкого, дом. 2-33;

просп. Петра Калнышевского, дом. 1-72;

ул. Батумская, дом. 8-64;

ул. Старочумацкая, дом. 1, 10, 11;

ул. Квитки Цисык, дом. 1-36,

ул. Яркая, дом. 1-41;

ул. Дебальцевская, дом. 21, 23, 28, 29,

ул. Осенняя, дом. 7-13.

Будет остановлена ПНС по ул. Кожемяки, 17, которая осуществляет повышение давления по адресам:

ул. Кожемяки, д.1,3,5,7,9,11,17,19;

просп. Слобожанский, дом. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а,85;

ул. Дарницкая, дом. 4,7,9,11.

Будет остановлена ПНС в ТРП-5, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:

Калиновая, 81, 82, 82а, 82б, 84, 88, 88а, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 100а;

Софьи Ковалевской, 67, 69, 71, 71а, 73, 74, 74а, 75, 84, 86, 88, 90;

Будет остановлена ПНС в ТРП-6, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:

Байкальская, 78, 80, 82;

Холодильная, 57, 55, 59, 61;

Янтарная, 71, 73, 73а, 79, 81, 81а, 83.

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