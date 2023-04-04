Набирайте все: в нескольких районах Днепра снова не будет воды из-за аварии

Как сообщили в КП Днепроводоканал, на Кайдакской насосно-фильтровальной станции снова авария. Если у вас не было воды в воскресенье, ситуация может повториться.
Сейчас снизили давление на ряде улиц, но через несколько часов начнутся затяжные ремонтные работы, поэтому стоит сделать запасы, потому что, скорее всего, воду выключат.
По состоянию на 09:30, вновь сложилась аварийная ситуация на Кайдакской насосно-фильтровальной станции, которая может привести к остановке станции в целом.
В связи с чем будет снижено давление или частично будет отсутствовать водоснабжение по следующим адресам:
Правобережная часть города в пределах улиц:
Левобережная часть города в пределах улиц:
Будут остановлены следующие ПНС (повышающие насосные станции): ПНС-34 пр. Богдана Хмельницкого и ПНС-35 пр. Петра Калнышевского, которые осуществляют повышение давления на адреса:
Будет остановлена ПНС по ул. Кожемяки, 17, которая осуществляет повышение давления по адресам:
Будет остановлена ПНС в ТРП-5, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:
Будет остановлена ПНС в ТРП-6, которая осуществляет повышение давления по следующим адресам:
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