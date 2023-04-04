Вытащили с того света: в Днепре спасли железнодорожника, попавшего под обстрел в Славянске

Об истории мужчины рассказал главврач одной из больниц Днепра.
40-летний Денис работал железнодорожником в Славянске. 27 марта он попал под обстрел и получил тяжелые ранения.
Без сознания его госпитализировали в реанимацию в Днепре. Состояние мужчины было критическое. У него была тяжелая черепно-мозговая травма и оторванная концовка. Впрочем, несмотря ни на что, врачам удалось вытащить Дениса из того мира.
На днях Денис пришел в себя, но до сих пор подключен к аппарату ИВЛ. Первыми, кого увидел мужчина, были медики и мама, которая не отходила от своего сына.
К счастью, критический период уже позади, поэтому сегодня 4 апреля, мужчина отправится на реабилитацию во Львов.
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