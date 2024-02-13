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  • Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Сегодня 14:55
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Завтра во всем мире будут отмечать День святого Валентина. За несколько дней до наступления этого дня на прилавках магазинов появляются различные товары, связанные с темой любви, а владельцы магазинов и ресторанов пытаются как-то тематически украсить вход в заведение или обустроить в помещении целую фотозону, посвященную чувству любви. Чаще всего это декорации в виде сердечек, амурчиков, цветов. Вот уже который год не обходит эта традиция и Днепр. В этом году в Днепре есть несколько локаций, посвященных Дню святого Валентина, где можно сделать тематическое фото или селфи.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по центру Днепра и собрали подборку самых красивых фотолокаций, посвященных Дню святого Валентина.

Уголок Франции можно найти в ТЦ Neo Plaza. Тут есть небольшой макет Эйфелевой башни и баннер, создающий иллюзию французской улочки. На баннере есть несколько сияющих сердечек.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

На улице Яворницкого вход в ресторан украшает огромный бархатный бант красного цвета. Кажется, что на его фоне селфи будут смотреться особенно удачно.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

На улице Литейной есть сразу три большие фотозоны – по одной от каждого заведения, расположенного тут. Так, вход одного ресторана украшает большое количество лемуров.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

У другого ресторана есть беседка, где в роли Амура с крылышками выступает плюшевый медведь.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Рядом с третьим заведением можно устроить целую фотосессию с мишками и розовыми сердечками.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

В ТЦ «Мост Сити» нет тематической фотозоны, но есть баннер, где выложено огромное сердце из цветов. Сделать селфи или фото рядом с ним не получится – он стоит у фонтана, но к нему можно подойти довольно близко и сделать фото на его фоне.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

В ТЦ «Пассаж» в этом году организовали фотозону в виде комнаты с цветами.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Вход в кафе-кондитерскую на центральном проспекте украшают несколько десятков сердечек в нежных тонах: от бледно-голубого до розового и серебристого.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

На улице Короленко возле входа в ювелирный магазин появился декор в виде цветов. Выглядит очень интересно.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Во дворце студентов ДНУ для самих студентов и преподавателей обустроили сразу несколько тематических фотозон с яркой подсветкой.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

И для тех, кто хочет, чтобы на фото все было как на картине.

Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

 

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Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)Українська Новости Днепра про Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)Русский

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