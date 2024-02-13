Лемуры, мишка с крыльями и Эйфелева башня: ТОП фотолокаций ко Дню святого Валентина в Днепре (ФОТО)

Журналисты dnepr.info прошлись по центру Днепра и собрали подборку самых красивых фотолокаций, посвященных Дню святого Валентина.
Уголок Франции можно найти в ТЦ Neo Plaza. Тут есть небольшой макет Эйфелевой башни и баннер, создающий иллюзию французской улочки. На баннере есть несколько сияющих сердечек.
На улице Яворницкого вход в ресторан украшает огромный бархатный бант красного цвета. Кажется, что на его фоне селфи будут смотреться особенно удачно.
На улице Литейной есть сразу три большие фотозоны – по одной от каждого заведения, расположенного тут. Так, вход одного ресторана украшает большое количество лемуров.
У другого ресторана есть беседка, где в роли Амура с крылышками выступает плюшевый медведь.
Рядом с третьим заведением можно устроить целую фотосессию с мишками и розовыми сердечками.
В ТЦ «Мост Сити» нет тематической фотозоны, но есть баннер, где выложено огромное сердце из цветов. Сделать селфи или фото рядом с ним не получится – он стоит у фонтана, но к нему можно подойти довольно близко и сделать фото на его фоне.
В ТЦ «Пассаж» в этом году организовали фотозону в виде комнаты с цветами.
Вход в кафе-кондитерскую на центральном проспекте украшают несколько десятков сердечек в нежных тонах: от бледно-голубого до розового и серебристого.
На улице Короленко возле входа в ювелирный магазин появился декор в виде цветов. Выглядит очень интересно.
Во дворце студентов ДНУ для самих студентов и преподавателей обустроили сразу несколько тематических фотозон с яркой подсветкой.
И для тех, кто хочет, чтобы на фото все было как на картине.
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