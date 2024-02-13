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  • Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Сьогодні 14:55
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Завтра у всьому світі відзначатимуть День святого Валентина. За кілька днів до цього дня на прилавках магазинів з'являються різні товари, пов'язані з темою кохання, а власники магазинів і ресторанів намагаються якось тематично прикрасити вхід до закладу або облаштувати в приміщенні цілу фотозону, присвячену почуттю кохання. Найчастіше це декорації у вигляді сердець, амурчиків, квітів. Ось уже котрий рік не оминає ця традиція і Дніпро. Цього року у Дніпрі є кілька локацій, присвячених Дню святого Валентина, де можна зробити тематичне фото чи селфі.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися центром Дніпра та зібрали добірку найкрасивіших фотолокацій, присвячених Дню святого Валентина.

Куточок Франції можна знайти у ТЦ Neo Plaza. Тут є невеликий макет Ейфелевої вежі та банер, що створює ілюзію французької вулички. На банері є кілька сяючих сердець.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

На вулиці Яворницького вхід до ресторану прикрашає величезний оксамитовий бант червоного кольору. Здається, що на його тлі селфи виглядатимуть особливо вдало.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

На вулиці Ливарній є одразу три великі фотозони – по одній від кожного закладу, розташованих тут. Так, вхід одного ресторану прикрашає велика кількість лемурів різних розмірів.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Інший ресторан має альтанку, де в ролі Амура з крильцями виступає плюшевий ведмідь.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Біля третього закладу можна влаштувати цілу фотосесію з ведмедиками та рожевими серцями.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

У ТЦ «Міст Сіті» немає тематичної фотозони, але є банер, де викладено величезне серце із квітів. Зробити селфі або фото поряд з ним не вийде – він стоїть біля фонтану, але до нього можна підійти досить близько і зробити фото на його тлі.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

У ТЦ «Пасаж» цього року організували фотозону у вигляді кімнати із квітами.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Вхід у кафе-кондитерську на центральному проспекті прикрашають кілька десятків сердець у ніжних тонах: від блідо-блакитного до рожевого та сріблястого.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

На вулиці Короленка біля входу до ювелірної крамниці з’явився декор у вигляді квітів. Виглядає дуже цікаво.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

У палаці студентів ДНУ для самих студентів та викладачів облаштували одразу кілька тематичних фотозон із яскравим підсвічуванням.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

І для тих, хто хоче, щоби на фото все було як на картині.

Новости Днепра про Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

 

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