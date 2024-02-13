Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Завтра у всьому світі відзначатимуть День святого Валентина. За кілька днів до цього дня на прилавках магазинів з'являються різні товари, пов'язані з темою кохання, а власники магазинів і ресторанів намагаються якось тематично прикрасити вхід до закладу або облаштувати в приміщенні цілу фотозону, присвячену почуттю кохання. Найчастіше це декорації у вигляді сердець, амурчиків, квітів. Ось уже котрий рік не оминає ця традиція і Дніпро. Цього року у Дніпрі є кілька локацій, присвячених Дню святого Валентина, де можна зробити тематичне фото чи селфі.

Журналісти dnepr.info пройшлися центром Дніпра та зібрали добірку найкрасивіших фотолокацій, присвячених Дню святого Валентина.

Куточок Франції можна знайти у ТЦ Neo Plaza. Тут є невеликий макет Ейфелевої вежі та банер, що створює ілюзію французької вулички. На банері є кілька сяючих сердець.

На вулиці Яворницького вхід до ресторану прикрашає величезний оксамитовий бант червоного кольору. Здається, що на його тлі селфи виглядатимуть особливо вдало.

На вулиці Ливарній є одразу три великі фотозони – по одній від кожного закладу, розташованих тут. Так, вхід одного ресторану прикрашає велика кількість лемурів різних розмірів.

Інший ресторан має альтанку, де в ролі Амура з крильцями виступає плюшевий ведмідь.

Біля третього закладу можна влаштувати цілу фотосесію з ведмедиками та рожевими серцями.

У ТЦ «Міст Сіті» немає тематичної фотозони, але є банер, де викладено величезне серце із квітів. Зробити селфі або фото поряд з ним не вийде – він стоїть біля фонтану, але до нього можна підійти досить близько і зробити фото на його тлі.

У ТЦ «Пасаж» цього року організували фотозону у вигляді кімнати із квітами.

Вхід у кафе-кондитерську на центральному проспекті прикрашають кілька десятків сердець у ніжних тонах: від блідо-блакитного до рожевого та сріблястого.

На вулиці Короленка біля входу до ювелірної крамниці з’явився декор у вигляді квітів. Виглядає дуже цікаво.

У палаці студентів ДНУ для самих студентів та викладачів облаштували одразу кілька тематичних фотозон із яскравим підсвічуванням.

І для тих, хто хоче, щоби на фото все було як на картині.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: