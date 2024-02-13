Лемури, ведмедик з крилами та Ейфелева вежа: ТОП фотолокацій до Дня святого Валентина у Дніпрі (ФОТО)

Журналісти dnepr.info пройшлися центром Дніпра та зібрали добірку найкрасивіших фотолокацій, присвячених Дню святого Валентина.
Куточок Франції можна знайти у ТЦ Neo Plaza. Тут є невеликий макет Ейфелевої вежі та банер, що створює ілюзію французької вулички. На банері є кілька сяючих сердець.
На вулиці Яворницького вхід до ресторану прикрашає величезний оксамитовий бант червоного кольору. Здається, що на його тлі селфи виглядатимуть особливо вдало.
На вулиці Ливарній є одразу три великі фотозони – по одній від кожного закладу, розташованих тут. Так, вхід одного ресторану прикрашає велика кількість лемурів різних розмірів.
Інший ресторан має альтанку, де в ролі Амура з крильцями виступає плюшевий ведмідь.
Біля третього закладу можна влаштувати цілу фотосесію з ведмедиками та рожевими серцями.
У ТЦ «Міст Сіті» немає тематичної фотозони, але є банер, де викладено величезне серце із квітів. Зробити селфі або фото поряд з ним не вийде – він стоїть біля фонтану, але до нього можна підійти досить близько і зробити фото на його тлі.
У ТЦ «Пасаж» цього року організували фотозону у вигляді кімнати із квітами.
Вхід у кафе-кондитерську на центральному проспекті прикрашають кілька десятків сердець у ніжних тонах: від блідо-блакитного до рожевого та сріблястого.
На вулиці Короленка біля входу до ювелірної крамниці з’явився декор у вигляді квітів. Виглядає дуже цікаво.
У палаці студентів ДНУ для самих студентів та викладачів облаштували одразу кілька тематичних фотозон із яскравим підсвічуванням.
І для тих, хто хоче, щоби на фото все було як на картині.
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