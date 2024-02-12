Как выглядят и сколько стоят самые дешевые дома на продажу в Днепре (ФОТО)

Купить недорогой дом в Днепре можно в разных районах города и в разных состояниях. Цена зависит от метража, наличия ремонта и места расположения дома. Больше всего недорогих домов в Днепре продается на левом берегу, но есть варианты и на правом.

Журналисты dnepr.info собрали подборку самых недорогих домов на продажу в Днепре.

В районе Таромского купить дом на 4 комнаты можно за 342,4 тыс грн. В придачу к дому идет участок на 8,5 соток. Общая площадь дома – 60 кв м. Помещению требуется капитальный ремонт. В помещении есть все коммуникации и установлен газовый котел для отопления.

Купить дом в Днепре за 456,6 тыс грн можно в районе Диевки. В доме один этаж, 2 комнаты и 43 кв м общей площади. Двор на 6 соток. В доме есть туалет, проведены все коммуникации, заменены окна.

Купить недорогой дом в Днепре можно за 513,6 тыс грн. В нем 1 этаж и 30 кв м общей площади. Дом с участком на 8 соток находится в районе Березановки. В помещении установлено печное отопление, уже заготовлен запас дров, есть туалет и ванна. Состояние дома автор объявления описывает как «жилое». Во дворе две скважины, есть летний душ, туалет, сливная яма и канализация.

В Новокодакском районе Днепра, в районе улицы Чугуевская можно купить дом за 723 тыс грн. Здание одноэтажное, с тремя комнатами. Двор – участок на 17 соток. Во дворе есть гараж, летняя кухня. Состояние дома – под ремонт. В доме есть все необходимые коммуникации.

За аналогичную сумму можно купить дом в районе улице Немецкой, в Самарском районе Днепра. Дом небольшой – всего одна комната и 25 кв м общей площади. Но есть большой двор на 9,3 сотки. Во дворе есть летняя кухня, сарай, туалет и колодец. В дом проведены газ и вода. Есть газовый котел и дровяная печь.

За 761 тыс грн в Днепре можно купить одноэтажный дом с участком на 10 соток в районе Васильевской улицы в Чечеловской районе. Общая площадь дома 54 кв м. Дом из шлакобетона, обложен кирпичом. В нем 3 комнаты, есть кухня и коридор. Проведено все коммуникации, есть котел под газ и дрова. Во дворе есть место для гаража.

Чуть дороже – 763 тыс грн обойдется дом в районе улицы Рабочей в Днепре. Общая площадь дома 32 кв м. Здание было построено около 40 лет назад. Площадь участка – почти 7 соток. В доме есть все коммуникации и котел.

Также в Березановке можно купить дом за 799,6 тыс грн. Его общая площадь составляет 60 кв м, участок – 15 соток. В доме есть все удобства и коммуникации.

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