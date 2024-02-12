Як виглядають і скільки коштують найдешевші будинки на продаж у Дніпрі (ФОТО)

Купити недорогий будинок у Дніпрі можна у різних районах міста та у різних станах. Ціна залежить від метражу, наявності ремонту та місця розташування будинку. Найбільше недорогих будинків у Дніпрі продається на лівому березі, але є варіанти на правому.

Журналісти dnepr.info зібрали добірку найдешевших будинків на продаж у Дніпрі.

У районі Таромського купити будинок на 4 кімнати можна за 342,4 тис грн. На додачу до будинку йде ділянка на 8,5 соток. Загальна площа будинку – 60 кв м. Приміщенню потрібен капітальний ремонт. У приміщенні є всі комунікації та встановлений газовий котел для опалення.

Купити будинок у Дніпрі за 456,6 тис грн можна у районі Діївки. У будинку один поверх, 2 кімнати та 43 кв м загальної площі. Подвір’я на 6 соток. У будинку є туалет, проведено всі комунікації, замінено вікна.

Купити недорогий будинок у Дніпрі можна за 513,6 тис грн. У ньому 1 поверх та 30 кв м загальної площі. Будинок із ділянкою на 8 соток знаходиться в районі Березанівки. У приміщенні встановлено пічне опалення, вже заготовлено запас дров, є туалет та ванна. Стан будинку автор оголошення описує як «житловий». У дворі дві свердловини, є літній душ, туалет, зливна яма та каналізація.

У Новокодакському районі Дніпра, в районі вулиці Чугуївської можна купити будинок за 723 тис грн. Будівля одноповерхова, з трьома кімнатами. Двір – ділянка на 17 соток. На подвір’ї є гараж, літня кухня. Стан будинку – під ремонт. У будинку є усі необхідні комунікації.

За аналогічну суму можна купити будинок у районі вулиці Німецької, у Самарському районі Дніпра. Будинок невеликий – лише одна кімната та 25 кв м загальної площі. Але є велике подвір’я на 9,3 сотки. У дворі є літня кухня, сарай, туалет та колодязь. У будинок проведено газ та вода. Є газовий котел та дров’яна піч.

За 761 тис грн у Дніпрі можна купити одноповерховий будинок із ділянкою на 10 соток у районі Василівської вулиці у Чечелівській районі. Загальна площа будинку 54 кв м. Будинок із шлакобетону, обкладений цеглою. У ньому 3 кімнати, є кухня та коридор. Проведено всі комунікації, є котел під газ та дрова. На подвір’ї є місце для гаража.

Трохи дорожче – 763 тис грн коштуватиме будинок у районі вулиці Робочої у Дніпрі. Загальна площа будинку 32 кв. м. Будівля була збудована близько 40 років тому. Площа ділянки – майже 7 соток. У будинку є всі комунікації та котел.

Також у Березанівці можна купити будинок за 799,6 тис грн. Його загальна площа становить 60 кв. м, ділянка – 15 соток. У будинку є всі зручності та комунікації.

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