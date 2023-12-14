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  • Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогоды

Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогоды

Сегодня 17:04
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В Днепре 14 декабря кое-где выпал ледяной дождь, а дороги превратились в каток.

Новости Днепра про Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогоды

Пока что сообщений об огромных очередях к травмпунктам нет, но что дороги, что тротуары кое-где опасно скользкие. Пешеходам и водителям советуют быть осторожными.

Для этого следует выбирать удобные и не скользкие сапожки, а не каблуки или другую стильную, но не практичную обувь. Во время ходьбы вынимайте руки из карманов, тогда у вас будет больше равновесия и вы удержитесь на льду.

Не торопитесь и выбирайте более или менее безопасный путь, даже если так идти дольше.

Если уж так случилось, что вы упали или травмировались – напоминаем адреса травмпунктов. Обращайтесь за помощью к врачам, даже если вам кажется, что оно «пройдет», но при этом вы чувствуете боль или дискомфорт.

Травмпункты Днепра:

  • ул. Ближняя, 31 (больница №4)
  • ул. Батумская 13 (больница №6)
  • просп. Б.Хмельницкого 19 (больница №16)
  • ул. В.Антоновича, 65 (больница скорой медицинской помощи)
  • просп. Леси Украинки, 26 (Центр матери и ребенка им. Руднева).

Напомним, в Днепре в ряде домов отключили отопление.

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Новости Днепра про Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогодыУкраїнська Новости Днепра про Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогодыРусский

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