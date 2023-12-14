Ледяной дождь и гололедица: куда обращаться в Днепре, если травмировались во время непогоды

Пока что сообщений об огромных очередях к травмпунктам нет, но что дороги, что тротуары кое-где опасно скользкие. Пешеходам и водителям советуют быть осторожными.
Для этого следует выбирать удобные и не скользкие сапожки, а не каблуки или другую стильную, но не практичную обувь. Во время ходьбы вынимайте руки из карманов, тогда у вас будет больше равновесия и вы удержитесь на льду.
Не торопитесь и выбирайте более или менее безопасный путь, даже если так идти дольше.
Если уж так случилось, что вы упали или травмировались – напоминаем адреса травмпунктов. Обращайтесь за помощью к врачам, даже если вам кажется, что оно «пройдет», но при этом вы чувствуете боль или дискомфорт.
Травмпункты Днепра:
Напомним, в Днепре в ряде домов отключили отопление.
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