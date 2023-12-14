У Дніпрі більше 30 будинків залишилися без тепла: причина

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Сьогодні, 14 грудня, у Дніпрі залишилися без тепла більше 30 будинків.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Так, через проведення робіт у котельні КП «Теплоенерго» тимчасово припинена подача тепла за наступними адресами:

вул. Аудиторна, 28-Б;

вул. Орловська, 27;

пров. Альпійський, 18-А.

Також через знеструмлення зупинено котельню у Лівобережній частині міста, яка опалює 31 будинок. Без тепла мешканці вулиць Євгена Чикаленка, Новоселівська та Самарська.

Подачу тепла мають відновити після завершення робіт.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО).

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