У Дніпрі більше 30 будинків залишилися без тепла: причина

Сьогодні, 14 грудня, у Дніпрі залишилися без тепла більше 30 будинків.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Так, через проведення робіт у котельні КП «Теплоенерго» тимчасово припинена подача тепла за наступними адресами:
Також через знеструмлення зупинено котельню у Лівобережній частині міста, яка опалює 31 будинок. Без тепла мешканці вулиць Євгена Чикаленка, Новоселівська та Самарська.
Подачу тепла мають відновити після завершення робіт.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі встановили другу з трьох міських ялинок (ФОТО).
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