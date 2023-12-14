В Днепре на проспекте Богдана Хмельницкого трамвай сошел с рельсов: электротранспорт может задерживаться

Сегодня из-за ухудшения погодных условий и гололедицы в Днепре происходит много аварий, в том числе на мостах, где в результате образуются огромные пробки.
Но в неприятные ситуации попадает не только автомобильный транспорт. Так, на проспекте Богдана Хмельницкого с рельсов сошел трамвай.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Сейчас на месте работают коммунальщики. Трамваи №12 и №16 могут задерживаться – учитывайте эту информацию!
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре маршрутки, трамваи и троллейбусы могут «опаздывать».
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