Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)

На дорогах Днепра сложная ситуация из-за гололедицы.

В четверг, 14 декабря, из-за гололедицы на дорогах Днепра сложная ситуация. Особенно напряженно на мостах города, где образовались пробки из-за многочисленных ДТП и аварийных моментов.

Из-за аварий на Новом и Амурском мостах образовались огромные пробки. Стоят автомобили и общественный транспорт. Машины «разворачивает» посреди моста. Движение затруднено в обе стороны.

Водители пытаются объехать аварии, но сами едва не попадают в ДТП. Из-за того, что на мостах сложное движение, сюда не добралась посыпная техника, поэтому дорога просто «стекло».

Трудная ситуация также на улице Рабочей, куда еще не добрались коммунальщики. На других проспектах получше — уже удалось побороть гололед.

Проблемы также с общественным транспортом, который может сильно опаздывать, об этом предупредили в департаменте транспорта. К примеру, на мостах стоят и троллейбусы, и маршрутки, которые не в состоянии доехать до пункта назначения из-за заблокированных дорог.

Будьте осторожны на дорогах. Такая погода продержится, по крайней мере, до вечера. Будем надеяться, что автодороги успеют посыпать.

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