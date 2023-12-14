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  • Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)

Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)

Сегодня 13:15
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На дорогах Днепра сложная ситуация из-за гололедицы.

Новости Днепра про Машины

В четверг, 14 декабря, из-за гололедицы на дорогах Днепра сложная ситуация. Особенно напряженно на мостах города, где образовались пробки из-за многочисленных ДТП и аварийных моментов.

Из-за аварий на Новом и Амурском мостах образовались огромные пробки. Стоят автомобили и общественный транспорт. Машины «разворачивает» посреди моста. Движение затруднено в обе стороны.

Водители пытаются объехать аварии, но сами едва не попадают в ДТП. Из-за того, что на мостах сложное движение, сюда не добралась посыпная техника, поэтому дорога просто «стекло».

Новости Днепра про Машины

Трудная ситуация также на улице Рабочей, куда еще не добрались коммунальщики. На других проспектах получше — уже удалось побороть гололед.

Новости Днепра про Машины

Проблемы также с общественным транспортом, который может сильно опаздывать, об этом предупредили в департаменте транспорта. К примеру, на мостах стоят и троллейбусы, и маршрутки, которые не в состоянии доехать до пункта назначения из-за заблокированных дорог.

Будьте осторожны на дорогах. Такая погода продержится, по крайней мере, до вечера. Будем надеяться, что автодороги успеют посыпать.

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