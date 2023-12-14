Машины «разворачивает» посреди дороги: в Днепре на мостах из-за гололедицы ДТП и пробки (ВИДЕО)

В четверг, 14 декабря, из-за гололедицы на дорогах Днепра сложная ситуация. Особенно напряженно на мостах города, где образовались пробки из-за многочисленных ДТП и аварийных моментов.
Из-за аварий на Новом и Амурском мостах образовались огромные пробки. Стоят автомобили и общественный транспорт. Машины «разворачивает» посреди моста. Движение затруднено в обе стороны.
Водители пытаются объехать аварии, но сами едва не попадают в ДТП. Из-за того, что на мостах сложное движение, сюда не добралась посыпная техника, поэтому дорога просто «стекло».
Трудная ситуация также на улице Рабочей, куда еще не добрались коммунальщики. На других проспектах получше — уже удалось побороть гололед.
Проблемы также с общественным транспортом, который может сильно опаздывать, об этом предупредили в департаменте транспорта. К примеру, на мостах стоят и троллейбусы, и маршрутки, которые не в состоянии доехать до пункта назначения из-за заблокированных дорог.
Будьте осторожны на дорогах. Такая погода продержится, по крайней мере, до вечера. Будем надеяться, что автодороги успеют посыпать.
Читайте также:
Автор:
В Днепре продается большое количество квартир на цокольных этажах. Стоят…
Учитывайте это во время поездок по городу!
В Днепре и области за год почти на 30% выросла…
В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.
В Днепре продается большое количество квартир на цокольных этажах. Стоят они дешевле, чем обычная квартира на первом этаже, так что при покупке такого жилья можно сэкономить и вместо однокомнатной в спальном районе города купить двухкомнатную в центре за аналогичные деньги.
Учитывайте это во время поездок по городу!
В Днепре и области за год почти на 30% выросла стоимость аренды и покупки жилья.
В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.
В Днепре снова будет курсировать 1-й трамвай.
Нужна ваша помощь!
Речь идет о запрете ввоза инкубационных яиц, птицы и продуктов из нее.
Без паники – все под контролем!
Зарядите телефон!
Обязательно захватите с собой зонт!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!