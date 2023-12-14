Крижаний дощ та ожеледиця: куди звертатися у Дніпрі, якщо травмувалися під час негоди

У Дніпрі 14 грудня подекуди випав крижаний дощ, а дороги перетворилися на ковзанку.

Поки що повідомлень про величезні черги до травмпунктів немає, але що дороги, що тротуари подекуди небезпечно слизькі. Пішоходам та водіям радять бути обережними.

Для цього варто обирати зручні та не слизькі чобітки, а не підбори чи інше стильне, але не практичне взуття. Під час ходьби виймайте руки з кишень, тоді у вас буде більше рівноваги та ви втримаєтесь на льоду.

Не поспішайте та вибирайте більш-менш безпечний шлях, навіть якщо так йти довше.

Якщо вже так сталося, що ви впали чи травмувалися – нагадуємо адреси травмпунктів. Звертайтеся за допомогою до лікарів, навіть коли вам здається, що воно “саме пройде”, але при цьому ви відчуваєте біль чи дискомфорт.

Травмпункти Дніпра:

вул. Ближня, 31 (лікарня №4)

вул. Батумська 13 (лікарня №6)

просп. Б.Хмельницького 19 (лікарня №16)

вул. В.Антоновича, 65 (лікарня швидкої медичної допомоги)

просп. Лесі Українки, 26 (Центр матері та дитини ім. Руднєва).

Нагадаємо, у Дніпрі в низці будинків відімкнули опалення.

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