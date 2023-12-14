В Днепре можно посетить бесплатный рождественский мастер-класс

В Днепре можно посетить рождественский мастер-класс.

В департаменте парков и рекреаций анонсировали проведение рождественского мастер-класса. Посетить его смогут взрослые вместе с детьми.

Во время мастер-класса «Укрась парк своими руками» посетители смогут своими руками создать новогоднюю елочную игрушку.

Украсить хвойное дерево в парке можно либо собственноручно созданной игрушкой, либо той, которую вы принесли из дома.

Мастер-класс проведут на свежем воздухе, так что организаторы советуют одеваться теплее. Всего будет три локации. 16 декабря в парке Шевченко – возле елки. Также 16 декабря в прибрежном сквере и также возле установленной елки. Время начала – 14:00.

17 декабря в Западном сквере. Точное место не уточняется. Время начала – 12:00

Напомним, ранее мы публиковали ТОП-10 необычных елок в Днепре.

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