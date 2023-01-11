Лед едва взялся: на Победе посреди Днепра заметили первых рыбаков (ФОТО)

У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.

В Днепре уже несколько дней бушуют сильные морозы, поэтому поверхность реки начала замерзать. Это побудило местных рыбаков отправиться на лед.

В частности, на Победе рыбаки решили выйти на середину Днепра, хотя лед только взялся. Об этом сообщает Dnepr.info.

Хотя были сильные морозы, но вода промерзла только на поверхности. Даже у берега лед очень ненадежный, а к середине реки слой льда минимален.

К счастью, пока с рыбаками все хорошо, но не стоит повторять их подвиги. По словам спасателей, сейчас лед очень ненадежный, а температура воды низкая, поэтому прогулка может завершиться трагедией.

Напомним, вчера в Криворожском районе погибли двое провалившихся под лед детей.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: