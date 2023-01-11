Крига ледве взялася: на Перемозі посеред Дніпра помітили перших рибалок (ФОТО)

У Дніпрі рибалки вирішили половити рибу на середині річки.

У Дніпрі вже декілька днів сильні морози, тому поверхня річки почала замерзати. Це спонукало місцевих рибалок відправитися на лід.

Зокрема, на Перемозі рибалки вирішили вийти на середину Дніпра, хоча крига тільки взялася. Про це повідомляє Dnepr.info.

Хоча були сильні морози, але вода промерзла тільки на поверхні. Навіть біля берегу крига дуже ненадійна, а до середини річки шар льоду мінімальний.

На щастя, поки що з рибалками все гаразд, але не варто повторювати їхні подвиги. За словами рятувальників, зараз крига дуже ненадійна, а температура води низька, тому прогулянка може завершитися трагедією.

Нагадаємо, вчора в Криворізькому районі загинуло двоє дітей, які провалилися під кригу.

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